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Что добавить вместо лимона в чёрный чай для максимальной пользы здоровью?

1:36
Здоровье

Нутрициолог Анна Баженова поделилась советами по улучшению привычного чёрного чая, который может стать вдвое полезнее. И дело здесь вовсе не в лимоне.

Чёрный чай
Фото: freepik
Чёрный чай

Чёрный чай является любимым напитком для многих. Он насыщен теафлавинами и теарубигинами, а также полифенолами, которые защищают клетки организма и способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем. Этот чай действует аналогично кофе, но более мягко благодаря меньшей концентрации кофеина.

В интервью порталу sb.by специалист по питанию отметила, что чёрный чай особенно выигрышно сочетать с мятой, так как эти два компонента усиливают эффект друг друга. Ментол, антиоксиданты и органические кислоты, содержащиеся в мяте, не только делают вкус напитка ярче, но и придают ему антисептические и расслабляющие свойства.

Мятный чай может стать отличным средством для облегчения головной боли, снятия напряжения, улучшения дыхания (особенно при простудах) и поддержки пищеварительных процессов. Этот напиток создает идеальный "баланс" между энергией и расслаблением. Если вам нужно оставаться в тонусе, не нагружая при этом свой организм, то мятный чай будет отличным вариантом.

"Этот напиток идеально подходит для начала дня, когда нужно активизировать умственную деятельность, или для вечернего чаепития, чтобы расслабиться и снять напряжение", — уточнила Анна Баженова.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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