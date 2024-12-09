Что добавить вместо лимона в чёрный чай для максимальной пользы здоровью?

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Анна Баженова поделилась советами по улучшению привычного чёрного чая, который может стать вдвое полезнее. И дело здесь вовсе не в лимоне.

Фото: freepik Чёрный чай

Чёрный чай является любимым напитком для многих. Он насыщен теафлавинами и теарубигинами, а также полифенолами, которые защищают клетки организма и способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем. Этот чай действует аналогично кофе, но более мягко благодаря меньшей концентрации кофеина.

В интервью порталу sb.by специалист по питанию отметила, что чёрный чай особенно выигрышно сочетать с мятой, так как эти два компонента усиливают эффект друг друга. Ментол, антиоксиданты и органические кислоты, содержащиеся в мяте, не только делают вкус напитка ярче, но и придают ему антисептические и расслабляющие свойства.

Мятный чай может стать отличным средством для облегчения головной боли, снятия напряжения, улучшения дыхания (особенно при простудах) и поддержки пищеварительных процессов. Этот напиток создает идеальный "баланс" между энергией и расслаблением. Если вам нужно оставаться в тонусе, не нагружая при этом свой организм, то мятный чай будет отличным вариантом.

"Этот напиток идеально подходит для начала дня, когда нужно активизировать умственную деятельность, или для вечернего чаепития, чтобы расслабиться и снять напряжение", — уточнила Анна Баженова.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

