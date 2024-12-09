Исследование вас поразит: как меняется мозг под влиянием спорта

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные установили, что спорт оказывает позитивное влияние не только на физическое состояние, но и на работу мозга. Исследование, проведённое нейрофизиологами, показало, что у спортсменов нервная система и реакция на раздражители значительно отличаются от других людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа мозга

В рамках эксперимента исследователи пригласили добровольцев из разных групп, включая профессиональных спортсменов и музыкантов. Участникам предлагалось слушать бессмысленные звуковые записи, а в это время учёные наблюдали за реакцией их мозга.

Результаты удивили: спортсмены показали наилучшие показатели. Их мозг почти не реагировал на раздражители, демонстрируя высокую устойчивость. Ученые связывают это с многолетними тренировками, которые развивают не только тело, но и укрепляют нервную систему.

Это исследование подтверждает, что регулярные занятия спортом помогают не только поддерживать форму, но и улучшать когнитивные способности и эмоциональную устойчивость.

Уточнения

Не́рвная систе́ма - целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

