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Исследование вас поразит: как меняется мозг под влиянием спорта

1:05
Здоровье

Учёные установили, что спорт оказывает позитивное влияние не только на физическое состояние, но и на работу мозга. Исследование, проведённое нейрофизиологами, показало, что у спортсменов нервная система и реакция на раздражители значительно отличаются от других людей.

Работа мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работа мозга

В рамках эксперимента исследователи пригласили добровольцев из разных групп, включая профессиональных спортсменов и музыкантов. Участникам предлагалось слушать бессмысленные звуковые записи, а в это время учёные наблюдали за реакцией их мозга.

Результаты удивили: спортсмены показали наилучшие показатели. Их мозг почти не реагировал на раздражители, демонстрируя высокую устойчивость. Ученые связывают это с многолетними тренировками, которые развивают не только тело, но и укрепляют нервную систему.

Это исследование подтверждает, что регулярные занятия спортом помогают не только поддерживать форму, но и улучшать когнитивные способности и эмоциональную устойчивость.

Уточнения

Не́рвная систе́ма - целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Казанцева Лариса
Занимается диагностикой, профилактикой и лечением гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебита, тахикардии, аритмии, атеросклероза и др
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