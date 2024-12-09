Вооружаемся лекарствами на Новый Год: без этого не обойтись

Медики советуют заранее подготовить аптечку к новогодним праздникам, чтобы неожиданные ситуации не омрачали вечер. В список необходимых медикаментов входят средства, которые помогут справиться с самыми распространенными проблемами.
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Лекарства
Что должно быть в аптечке на Новый год:
Средство от ожогов. Бенгальские огни, свечи и фейерверки значительно повышают риск травм кожи, поэтому лучше быть готовым.
Леденцы от кашля. Простуда, ангина или бронхит могут застать врасплох, особенно зимой.
Лекарства от метеоризма, диареи и обезболивающие. Праздничный стол нередко становится причиной проблем с пищеварением.
Этиловый спирт. В качестве антидота он может быть полезен в случае отравления метиловым алкоголем.
Кроме того, стоит заранее изучить технику оказания первой помощи, например, что делать, если кто-то подавился. Хлопки по спине не только не помогут, но и могут усугубить ситуацию.
Уточнения
Лека́рственное средстволека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
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