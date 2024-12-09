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Вооружаемся лекарствами на Новый Год: без этого не обойтись

1:05
Здоровье

Медики советуют заранее подготовить аптечку к новогодним праздникам, чтобы неожиданные ситуации не омрачали вечер. В список необходимых медикаментов входят средства, которые помогут справиться с самыми распространенными проблемами.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

Что должно быть в аптечке на Новый год:

  • Средство от ожогов. Бенгальские огни, свечи и фейерверки значительно повышают риск травм кожи, поэтому лучше быть готовым.
  • Леденцы от кашля. Простуда, ангина или бронхит могут застать врасплох, особенно зимой.
  • Лекарства от метеоризма, диареи и обезболивающие. Праздничный стол нередко становится причиной проблем с пищеварением.
  • Этиловый спирт. В качестве антидота он может быть полезен в случае отравления метиловым алкоголем.

Кроме того, стоит заранее изучить технику оказания первой помощи, например, что делать, если кто-то подавился. Хлопки по спине не только не помогут, но и могут усугубить ситуацию.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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