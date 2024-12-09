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Срочно исключите эти продукты из новогоднего стола: самые вредные продукты

1:45
Здоровье

Новогодние праздники — это время вкусных угощений, но зачастую праздничный стол оказывается далеко не полезным для здоровья. Эксперты выделили ряд продуктов, которые рекомендуется ограничить или заменить более безопасными альтернативами.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Список наиболее вредных продуктов:

  • Картофель. Незаменимый гарнир может быть не так безобиден, особенно в жареном или запеченном виде. Людям с избыточным весом стоит употреблять его с осторожностью.
  • Шпроты. Популярные бутерброды со шпротами содержат токсические вещества, негативно влияющие на организм.
  • Пакетированные соки. Магазинные соки содержат большое количество сахара, что делает их вредными для здоровья.
  • Алкоголь. Особенно опасны газированные спиртные напитки, которые ускоряют всасывание алкоголя и наносят вред печени.
  • Мясные изделия и полуфабрикаты. Жареное красное мясо и мясные нарезки увеличивают риск серьезных заболеваний.
  • Майонез. Этот соус можно заменить более полезной заправкой.
  • Газированная минералка. Неправильное употребление приводит к неприятным последствиям для желудка.
  • Кофе. Людям с гипертонией, язвой или болезнями сердца лучше отказаться от этого напитка.
  • Кондитерские изделия. Покупные сладости содержат только жиры и химические добавки.
  • Холодец. Повышает уровень холестерина, что может спровоцировать ожирение и диабет.

Чтобы праздничный стол был не только вкусным, но и безопасным, стоит заранее продумать полезные альтернативы.

Уточнения

Конди́терские изде́лия - продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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