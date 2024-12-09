Срочно исключите эти продукты из новогоднего стола: самые вредные продукты

Новогодние праздники — это время вкусных угощений, но зачастую праздничный стол оказывается далеко не полезным для здоровья. Эксперты выделили ряд продуктов, которые рекомендуется ограничить или заменить более безопасными альтернативами.
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Новогодний стол
Список наиболее вредных продуктов:
Картофель. Незаменимый гарнир может быть не так безобиден, особенно в жареном или запеченном виде. Людям с избыточным весом стоит употреблять его с осторожностью.
Шпроты. Популярные бутерброды со шпротами содержат токсические вещества, негативно влияющие на организм.
Пакетированные соки. Магазинные соки содержат большое количество сахара, что делает их вредными для здоровья.
Алкоголь. Особенно опасны газированные спиртные напитки, которые ускоряют всасывание алкоголя и наносят вред печени.
Мясные изделия и полуфабрикаты. Жареное красное мясо и мясные нарезки увеличивают риск серьезных заболеваний.
Майонез. Этот соус можно заменить более полезной заправкой.
Газированная минералка. Неправильное употребление приводит к неприятным последствиям для желудка.
Кофе. Людям с гипертонией, язвой или болезнями сердца лучше отказаться от этого напитка.
Кондитерские изделия. Покупные сладости содержат только жиры и химические добавки.
Холодец. Повышает уровень холестерина, что может спровоцировать ожирение и диабет.
Чтобы праздничный стол был не только вкусным, но и безопасным, стоит заранее продумать полезные альтернативы.
Уточнения
Конди́терские изде́лия - продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.