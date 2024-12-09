Срочно исключите эти продукты из новогоднего стола: самые вредные продукты

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новогодние праздники — это время вкусных угощений, но зачастую праздничный стол оказывается далеко не полезным для здоровья. Эксперты выделили ряд продуктов, которые рекомендуется ограничить или заменить более безопасными альтернативами.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Список наиболее вредных продуктов:

Картофель . Незаменимый гарнир может быть не так безобиден, особенно в жареном или запеченном виде. Людям с избыточным весом стоит употреблять его с осторожностью.

. Незаменимый гарнир может быть не так безобиден, особенно в жареном или запеченном виде. Людям с избыточным весом стоит употреблять его с осторожностью. Шпроты . Популярные бутерброды со шпротами содержат токсические вещества, негативно влияющие на организм.

. Популярные бутерброды со шпротами содержат токсические вещества, негативно влияющие на организм. Пакетированные соки . Магазинные соки содержат большое количество сахара, что делает их вредными для здоровья.

. Магазинные соки содержат большое количество сахара, что делает их вредными для здоровья. Алкоголь . Особенно опасны газированные спиртные напитки, которые ускоряют всасывание алкоголя и наносят вред печени.

. Особенно опасны газированные спиртные напитки, которые ускоряют всасывание алкоголя и наносят вред печени. Мясные изделия и полуфабрикаты . Жареное красное мясо и мясные нарезки увеличивают риск серьезных заболеваний.

. Жареное красное мясо и мясные нарезки увеличивают риск серьезных заболеваний. Майонез . Этот соус можно заменить более полезной заправкой.

. Этот соус можно заменить более полезной заправкой. Газированная минералка. Неправильное употребление приводит к неприятным последствиям для желудка.

Кофе . Людям с гипертонией, язвой или болезнями сердца лучше отказаться от этого напитка.

. Людям с гипертонией, язвой или болезнями сердца лучше отказаться от этого напитка. Кондитерские изделия . Покупные сладости содержат только жиры и химические добавки.

. Покупные сладости содержат только жиры и химические добавки. Холодец. Повышает уровень холестерина, что может спровоцировать ожирение и диабет.

Чтобы праздничный стол был не только вкусным, но и безопасным, стоит заранее продумать полезные альтернативы.

Уточнения

Конди́терские изде́лия - продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.

