О каких серьёзных заболеваниях может свидетельствовать онемение мизинца

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онемение мизинца может свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Человек держится за стопы

Такой симптом может говорить о защемлении нерва, при этом наблюдается боль и полное отсутствие подвижности суставов. Для возвращения чувствительности врач должен назначить лекарственные препараты, снимающие спазм и восстанавливающие кровообращение.

Ещё одной причиной может быть остеохондроз. В этом случае следует пройти обследование у невролога, чтобы тот назначил необходимое лечение, пишет издание The Day.

Уточнения

Парестези́я — один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.

