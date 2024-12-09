О каких серьёзных заболеваниях может свидетельствовать онемение мизинца

Онемение мизинца может свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.
Такой симптом может говорить о защемлении нерва, при этом наблюдается боль и полное отсутствие подвижности суставов. Для возвращения чувствительности врач должен назначить лекарственные препараты, снимающие спазм и восстанавливающие кровообращение.
Ещё одной причиной может быть остеохондроз. В этом случае следует пройти обследование у невролога, чтобы тот назначил необходимое лечение, пишет издание The Day.
Парестези́я — один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.