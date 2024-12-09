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О каких серьёзных заболеваниях может свидетельствовать онемение мизинца

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Здоровье

Онемение мизинца может свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.

Человек держится за стопы
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Человек держится за стопы

Такой симптом может говорить о защемлении нерва, при этом наблюдается боль и полное отсутствие подвижности суставов. Для возвращения чувствительности врач должен назначить лекарственные препараты, снимающие спазм и восстанавливающие кровообращение.

Ещё одной причиной может быть остеохондроз. В этом случае следует пройти обследование у невролога, чтобы тот назначил необходимое лечение, пишет издание The Day.

Уточнения

Парестези́я — один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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