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Как негативный опыт распития алкоголя, поможет бороться с алкоголизмом

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Здоровье

Интересное исследование провели психологи и диетологи. Оно показало, что воспоминания о негативном опыте распития алкоголя могут помочь людям уменьшить желание выпить.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Был проведён эксперимент с участием 50 женщин в возрасте от 18 до 46 лет. В ходе него участницы были поделены на 2 группы.

Первой группе нужно было вспомнить свою поездку на машине, а второй — свой опыт употребления алкоголя. В результате, женщины из второй группы, вспоминая свой опыт, употребили меньше алкоголя.

Более того информация о калорийности напитков способствовала снижению желания к распитию алкоголя.

Результаты исследования могут лечь в основу разработки новых методов лечения алкогольной зависимости.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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