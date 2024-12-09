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Как избавиться от пестицидов на овощах и фруктах: простой способ

1:17
Здоровье

Перед тем как съесть свежие овощи или фрукты, важно тщательно их вымыть, поскольку на их поверхности могут оставаться пестициды. Однако даже самое тщательное мытьё не всегда гарантирует полное удаление токсичных веществ, которые не имеют ни вкуса, ни запаха, и незаметны невооружённым глазом.

Овощи и фрукты помогают похудеть
Фото: Freepik is licensed under License: Free
Овощи и фрукты помогают похудеть

Чтобы снизить риск попадания пестицидов в организм, можно воспользоваться простыми и эффективными методами. Первый способ – снять кожуру с помощью овощечистки, так как большая часть токсинов скапливается именно на поверхности плодов.

Ещё один вариант – энергично растирать овощи и фрукты руками под тёплой водой, используя чистое полотенце для дополнительной очистки.

Самым надёжным методом считается использование раствора на основе пищевой соды. Для приготовления нужно смешать 5 чайных ложек соды с 1 литром воды. Фрукты и овощи помещают в глубокую миску, заливают приготовленным раствором и оставляют на 15 минут. После этого продукты тщательно промывают под проточной водой.

Применяя такие методы, можно существенно снизить количество пестицидов и сделать потребление овощей и фруктов более безопасным.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis "зараза" + caedo "убивать") — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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