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Ошибка, которая делает мёд бесполезным в вашем чае

1:12
Здоровье

После того как сахар начали считать вредным для здоровья, многие стали искать ему замену, отдавая предпочтение натуральным подсластителям. Одним из самых популярных выборов стал мёд, который часто называют полезной альтернативой сахару. Однако вопрос о том, становится ли чай с мёдом полезнее, чем с сахаром, требует уточнения.

Зелёные чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёные чай

Эксперты подтверждают, что натуральный мёд содержит полезные вещества, включая витамины и микроэлементы, способствующие укреплению иммунитета, нормализации работы ЖКТ, а также улучшению состояния сердца и сосудов. Но при добавлении мёда в горячий чай его полезные свойства утрачиваются. Нагревание разрушает большинство ценных веществ, превращая мёд в обычный подсластитель. Таким образом, чай с мёдом не отличается по пользе от чая с сахаром — оба напитка служат лишь для удовлетворения вкусовых предпочтений.

Для сохранения полезных свойств мёда его рекомендуется употреблять в чистом виде или добавлять в остывший чай. Такой подход позволяет сохранить его питательные качества и поддерживать здоровье.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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