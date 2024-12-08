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Как пережить похмелье: продукты, которые спасут ваш день

1:26
Здоровье

После праздничных застолий многие сталкиваются с последствиями похмельного синдрома. Чтобы облегчить неприятные симптомы и ускорить восстановление организма, важно уделить внимание питанию.

Винные пробки
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винные пробки

На завтрак рекомендуется выбирать блюда, которые насыщают энергией и восстанавливают баланс микроэлементов. Отличным выбором станут яйца, овсяная каша, цельнозерновой тост с медом, бананы или авокадо. В качестве перекуса подойдут орехи, дыня или апельсины.

Обед желательно сделать питательным и легким для пищеварения. Куриный бульон и блюда, богатые белком, такие как мясо, станут оптимальным решением. Ужин может включать лосося с зеленью, что обеспечит организм необходимыми жирами и антиоксидантами.

Не стоит забывать о напитках. Простая вода поможет восполнить запасы жидкости, особенно если пить её регулярно. Кокосовая вода, богатая электролитами, также будет полезна для восстановления. Для дополнительной поддержки организма можно приготовить зелёный чай. Он помогает снизить уровень алкоголя в крови, снимает головную боль и защищает печень.

Выбор правильных продуктов и напитков способен значительно облегчить похмельный синдром, улучшая общее состояние и ускоряя восстановление.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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