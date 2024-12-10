Что делать, чтобы не объедаться во время ПМС?

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В преддверии менструации в организме женщины происходят гормональные изменения, которые отражаются на её самочувствии и внешнем виде. В этот период метаболизм замедляется, и привычные тренировки и диеты могут не давать желаемых результатов.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

В это время в организме может задерживаться жидкость, что приводит к отёкам, утренним мешкам под глазами и небольшому увеличению веса.

Почему же в этот период так хочется есть, особенно сладкую и жирную пищу? Всё дело в том, что нервная система испытывает перенапряжение, и для её успокоения организму требуется больше гормона серотонина.

Это связано с работой нейромедиаторной системы: когда мы едим сладкое или жирное, нервные клетки вкусового аппарата посылают сигнал о выработке опиоидов, включая эндорфины — вещества, которые приносят удовольствие и успокаивают. Кроме того, они временно уменьшают боль и стресс, что делает еду источником приятных ощущений.

Поэтому переедание во время предменструального синдрома (ПМС) — это совсем не редкое явление.

Чтобы женщинам контролировать вес в предменструальный период, можно следовать нескольким рекомендациям:

Увеличьте суточную калорийность на 150-200 ккал в дни перед менструацией.

Сократите потребление соли и исключите копчёности из рациона.

Добавьте в меню некрахмалистые овощи, богатые калием.

Замените сладости на продукты с медленными углеводами — фрукты, злаки, цельнозерновые продукты. Если сладкого ну очень хочется, можно съесть немного горького шоколада, мармелада или пастилы.

Включите в меню сыр, рыбу, орехи и другие продукты, содержащие триптофан.

Принимайте витамины и микроэлементы.

Пейте травяные чаи.

Найдите альтернативные способы расслабления, помимо еды. Здесь хорошо подойдут медитация, массаж, какие-то приятные процедуры по уходу за собой и т. д.

Уточнения

Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром — сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями.

