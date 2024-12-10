Что делать, чтобы не объедаться во время ПМС?

В преддверии менструации в организме женщины происходят гормональные изменения, которые отражаются на её самочувствии и внешнем виде. В этот период метаболизм замедляется, и привычные тренировки и диеты могут не давать желаемых результатов.
В это время в организме может задерживаться жидкость, что приводит к отёкам, утренним мешкам под глазами и небольшому увеличению веса.
Почему же в этот период так хочется есть, особенно сладкую и жирную пищу? Всё дело в том, что нервная система испытывает перенапряжение, и для её успокоения организму требуется больше гормона серотонина.
Это связано с работой нейромедиаторной системы: когда мы едим сладкое или жирное, нервные клетки вкусового аппарата посылают сигнал о выработке опиоидов, включая эндорфины — вещества, которые приносят удовольствие и успокаивают. Кроме того, они временно уменьшают боль и стресс, что делает еду источником приятных ощущений.
Поэтому переедание во время предменструального синдрома (ПМС) — это совсем не редкое явление.
Чтобы женщинам контролировать вес в предменструальный период, можно следовать нескольким рекомендациям:
Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром — сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями.
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