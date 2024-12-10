Семь продуктов, которые перестают быть полезными, если вы едите их в большом количестве

Даже самые полезные продукты могут принести вред при чрезмерном употреблении. Некоторые продукты требуют особого внимания, так как их чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье.
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Продукты
Фрукты и ягоды: хотя они считаются полезными, переедание ими может привести к расстройству желудка и обострению хронических заболеваний ЖКТ. Рекомендуется употреблять 2–3 порции фруктов в день.
Сухофрукты: хотя они являются отличным перекусом, чрезмерное употребление может привести к лишнему весу. Выбирайте менее привлекательные на вид сухофрукты, приготовленные методом естественной сушки. Дневная норма — 2–3 штуки.
Тунец: хотя эта рыба считается диетической и полезной, она содержит ртуть, которая может быть вредна при чрезмерном потреблении. Беременным, кормящим и детям до трёх лет рекомендуется избегать тунца. Употребляйте его не чаще одного раза в неделю, выбирая мелких особей.
Крестоцветные овощи: хотя они богаты антиоксидантами и полезными веществами, их чрезмерное употребление может привести к гипотиреозу и нарушениям пищеварения. Рекомендуется употреблять их 1–2 раза в неделю в качестве гарнира.
Молочные продукты: хотя они богаты полезными веществами, их чрезмерное употребление может привести к проблемам с пищеварением, дерматологическим заболеваниям и лишнему весу. Обратите внимание на состав магазинных молочных продуктов.
Продукты с глютеном: хотя они не подходят для всех, их чрезмерное употребление может вызвать вздутие, колики, усталость и другие проблемы со здоровьем. Выбирайте продукты с учётом вашей индивидуальной переносимости.
Продукты, содержащие кофеин: хотя они могут быть полезны в умеренных количествах, их избыток может привести к нарушению усвоения полезных веществ, истощению надпочечников и хронической усталости.
Уточнения
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.