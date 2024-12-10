Семь продуктов, которые перестают быть полезными, если вы едите их в большом количестве

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже самые полезные продукты могут принести вред при чрезмерном употреблении. Некоторые продукты требуют особого внимания, так как их чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье.

Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Продукты

Фрукты и ягоды: хотя они считаются полезными, переедание ими может привести к расстройству желудка и обострению хронических заболеваний ЖКТ. Рекомендуется употреблять 2–3 порции фруктов в день. Сухофрукты: хотя они являются отличным перекусом, чрезмерное употребление может привести к лишнему весу. Выбирайте менее привлекательные на вид сухофрукты, приготовленные методом естественной сушки. Дневная норма — 2–3 штуки. Тунец: хотя эта рыба считается диетической и полезной, она содержит ртуть, которая может быть вредна при чрезмерном потреблении. Беременным, кормящим и детям до трёх лет рекомендуется избегать тунца. Употребляйте его не чаще одного раза в неделю, выбирая мелких особей. Крестоцветные овощи: хотя они богаты антиоксидантами и полезными веществами, их чрезмерное употребление может привести к гипотиреозу и нарушениям пищеварения. Рекомендуется употреблять их 1–2 раза в неделю в качестве гарнира. Молочные продукты: хотя они богаты полезными веществами, их чрезмерное употребление может привести к проблемам с пищеварением, дерматологическим заболеваниям и лишнему весу. Обратите внимание на состав магазинных молочных продуктов. Продукты с глютеном: хотя они не подходят для всех, их чрезмерное употребление может вызвать вздутие, колики, усталость и другие проблемы со здоровьем. Выбирайте продукты с учётом вашей индивидуальной переносимости. Продукты, содержащие кофеин: хотя они могут быть полезны в умеренных количествах, их избыток может привести к нарушению усвоения полезных веществ, истощению надпочечников и хронической усталости.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

