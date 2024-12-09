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Пять ежедневных привычек, которые день за днём разрушают ваш иммунитет

2:38
Здоровье

Некоторые привычки, которым мы следуем ежедневно, могут негативно влиять на наше здоровье. Важно быть внимательными к тем из них, которые ослабляют наш иммунитет.

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Иммунитет — это сложная система, защищающая наш организм от вирусов и болезнетворных микроорганизмов, а также участвующая в удалении устаревших и дефектных клеток. В условиях городской жизни с высокой плотностью населения распространение ОРВИ происходит быстро.

Хотя одно-два ОРВИ в сезон не указывают на снижение иммунитета, частые простуды с осложнениями требуют углублённого обследования. Возможно, истинная причина снижения иммунитета связана с нашим образом жизни и приобретёнными привычками, которые могут быть выявлены с помощью анализов и консультации со специалистом.

Вместе с терапевтом и кардиологом "СМ-Клиника" Дарьей Сергеевой Maire Claire рассмотрел наиболее распространённые из этих привычек.

  1. Недостаточное потребление воды: стандартная норма составляет 1,5-2 литра в день. При повышенной физической активности это количество следует увеличить. Недостаток воды может привести к обезвоживанию, ухудшению свойств крови и сухости слизистых оболочек, делая их более уязвимыми перед инфекциями.
  2. Слишком сухой воздух в помещении: зимой из-за отопления воздух становится сухим, что вызывает сухость кожи и слизистых оболочек, ослабляя местный иммунитет. Кроме того, сухой воздух способствует сохранению вирусов и микроорганизмов, которые распространяются при разговоре и кашле.
  3. Несбалансированное питание: недостаток разнообразия в рационе и строгие диеты могут привести к дефициту витаминов и минералов, что снижает иммунитет. Чрезмерное употребление сладкого, особенно сладких газированных напитков, вызывает колебания уровня сахара в крови и создаёт благоприятные условия для размножения бактерий на коже и слизистых оболочках.
  4. Дефицит сна: сон необходим для отдыха и восстановления всех органов и систем организма. Хронический недосып снижает сопротивляемость организма инфекциям.
  5. Пренебрежение физической активностью: физическая активность является ключевым фактором для поддержания крепкого иммунитета, особенно если она проходит на свежем воздухе. Хорошее кровообращение обеспечивает эффективную работу иммунной системы во всём организме.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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