Вам такое надо? 10 тревожных сигналов при знакомстве онлайн, которые должны насторожить

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Сегодня большинство знакомств начинается в интернете, и первое впечатление о человеке складывается на основе его профиля. Однако в виртуальном пространстве важно быть внимательным, чтобы избежать ошибок. Психолог Татьяна Любина рассказала о некоторых "красных флагах", на которые стоит обратить внимание перед личной встречей.

Молодежь
Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодежь
  1. Один из таких "красных флагов" — язвительные шутки о внешности. Если мужчина делает едкие замечания о вашей фигуре или стиле, это может быть признаком его неуважения и желания контролировать вас.
  2. Ещё одним "красным флагом" является нежелание мужчины тратить деньги на свидание. Если он предлагает разделить счёт пополам или встретиться в недорогом кафе, это может указывать на его жадность и неготовность к серьёзным отношениям.
  3. Неприятные комментарии о бывших также являются поводом для беспокойства. Если мужчина рассказывает о своих прошлых отношениях в негативном свете или обвиняет бывших партнёров в своих проблемах, это может свидетельствовать о его склонности к ревности и недоверию, пишет Газета.Ru со ссылкой на психолога.
  4. Эротические фотографии также могут быть "красным флагом". Если мужчина настаивает на отправке откровенных фотографий или требует от вас того же, это может говорить о его желании контролировать вас и о его неуверенности в себе.
  5. Попытки контроля в самом начале общения также являются серьёзным поводом для беспокойства. Если мужчина требует от вас отчёта о вашем местонахождении, ревнует к вашим друзьям или пытается ограничить ваше общение с другими людьми, это может указывать на его желание доминировать и контролировать вас.
  6. Излишняя нежность в начале знакомства также может быть "красным флагом". Если мужчина называет вас "зайкой" или "солнышком" ещё до того, как вы встретились, это может говорить о его стремлении ускорить развитие отношений и о его неумении уважать личные границы других людей.
  7. Эмоциональные качели также могут быть "красным флагом". Если мужчина то осыпает вас комплиментами, то исчезает на несколько дней, это может свидетельствовать о его непостоянстве и неспособности поддерживать стабильные отношения.
  8. Игра в жертву также является поводом для беспокойства. Если мужчина часто жалуется на жизнь и обвиняет других в своих проблемах, это может говорить о его склонности к манипуляциям и желании переложить ответственность на других.
  9. Навязчивость также может быть "красным флагом". Если мужчина звонит вам каждый час или пишет сообщения с вопросами о вашей жизни, это может указывать на его нездоровое влечение к вам и на его неумение уважать ваше личное пространство.
  10. Преждевременные признания в любви и разговоры о совместном будущем также должны насторожить. Если мужчина говорит о глубоких чувствах и планах на будущее ещё до того, как вы узнали друг друга, это может свидетельствовать о его неискренности и желании манипулировать вами.

В заключение, психолог Татьяна Любина советует обращать внимание на эти "красные флаги" и не спешить с личной встречей, если вы заметили хотя бы один из них. Важно уважать свои чувства и выбирать партнёра, который будет ценить и уважать вас.

Уточнения

Онлайн-знакомства (Online dating, с англ. «онлайн-свидания», «онлайн-дейтинг» или «онлайн-знакомства») — знакомства и свидания по интернету, с использованием специализированных сервисов интернет-знакомств, для коммуникации и создания отношений в независимости от местоположения и языковой группы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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