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По каким признакам можно определить, что вы столкнулись с выгоранием на работе

1:40
Здоровье

Эмоциональное выгорание — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

Как рассказала соосновательница сервиса карьерного коучинга insight Наталья Рогова, это состояние характеризуется постепенным истощением на эмоциональном, интеллектуальном и физическом уровне. Выгорание проявляется в потере интереса к работе, снижении мотивации и стремлении выполнять задачи минимально.

Симптомы выгорания включают усталость, плохой сон, головные боли и апатию, уточняет Газета.Ru.

Это состояние развивается постепенно и проходит через три основных этапа:

  1. Потеря мотивации: на этом этапе работа перестаёт приносить радость, и человек начинает воспринимать её как рутину.
  2. Ошибки в работе: на втором этапе начинают страдать когнитивные функции, и человек совершает ошибки в выполнении задач.
  3. Физическое истощение: нарушения сна, проблемы с питанием и постоянная усталость становятся частью повседневной жизни.

Важно не доводить себя до крайней стадии и обратиться за помощью на любом этапе. Выбор специалиста зависит от вашей ситуации и эмоционального состояния, отметила Рогова.

Если вы чувствуете, что выгорели, но готовы действовать для улучшения ситуации, обратитесь к коучу. Он поможет выявить основные источники дискомфорта и определить возможные пути решения проблемы. Если же вы чувствуете, что выгорание серьёзно влияет на ваше физическое или психическое состояние, обратитесь к врачу, посоветовала специалист.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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