По каким признакам можно определить, что вы столкнулись с выгоранием на работе

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эмоциональное выгорание — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Как рассказала соосновательница сервиса карьерного коучинга insight Наталья Рогова, это состояние характеризуется постепенным истощением на эмоциональном, интеллектуальном и физическом уровне. Выгорание проявляется в потере интереса к работе, снижении мотивации и стремлении выполнять задачи минимально.

Симптомы выгорания включают усталость, плохой сон, головные боли и апатию, уточняет Газета.Ru.

Это состояние развивается постепенно и проходит через три основных этапа:

Потеря мотивации: на этом этапе работа перестаёт приносить радость, и человек начинает воспринимать её как рутину. Ошибки в работе: на втором этапе начинают страдать когнитивные функции, и человек совершает ошибки в выполнении задач. Физическое истощение: нарушения сна, проблемы с питанием и постоянная усталость становятся частью повседневной жизни.

Важно не доводить себя до крайней стадии и обратиться за помощью на любом этапе. Выбор специалиста зависит от вашей ситуации и эмоционального состояния, отметила Рогова.

Если вы чувствуете, что выгорели, но готовы действовать для улучшения ситуации, обратитесь к коучу. Он поможет выявить основные источники дискомфорта и определить возможные пути решения проблемы. Если же вы чувствуете, что выгорание серьёзно влияет на ваше физическое или психическое состояние, обратитесь к врачу, посоветовала специалист.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

