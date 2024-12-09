По каким признакам можно определить, что вы столкнулись с выгоранием на работе

Эмоциональное выгорание — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди.
Как рассказала соосновательница сервиса карьерного коучинга insight Наталья Рогова, это состояние характеризуется постепенным истощением на эмоциональном, интеллектуальном и физическом уровне. Выгорание проявляется в потере интереса к работе, снижении мотивации и стремлении выполнять задачи минимально.
Симптомы выгорания включают усталость, плохой сон, головные боли и апатию, уточняет Газета.Ru.
Это состояние развивается постепенно и проходит через три основных этапа:
Важно не доводить себя до крайней стадии и обратиться за помощью на любом этапе. Выбор специалиста зависит от вашей ситуации и эмоционального состояния, отметила Рогова.
Если вы чувствуете, что выгорели, но готовы действовать для улучшения ситуации, обратитесь к коучу. Он поможет выявить основные источники дискомфорта и определить возможные пути решения проблемы. Если же вы чувствуете, что выгорание серьёзно влияет на ваше физическое или психическое состояние, обратитесь к врачу, посоветовала специалист.
Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.
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