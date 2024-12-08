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Почему помидоры могут быть опасными для здоровья?

1:11
Здоровье

Помидоры оказывают положительное влияние на здоровье благодаря своей низкой калорийности, богатству витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако имеются и некоторые нюансы, как сообщает Pronews.gr ссылаясь на исследования экспертов.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

"Помидоры могут навредить людям, страдающим подагрой. Недуг относится к типу артрита, вызванному высоким уровнем мочевой кислоты в крови", - отметили специалисты.

Они указали, что в этих овощах содержится незначительное количество пуринов — веществ, часто связанных с образованием мочевой кислоты. Тем не менее, учёные обнаружили, что в отдельных случаях употребление блюд с помидорами может все же привести к увеличению уровня мочевой кислоты у определённых людей.

"Важно отслеживать симптомы после блюд с помидорами. С меньшим риском связано употребление кабачков или листовой зелени", - добавили специалисты. 

Помимо этого, помидоры способны активизировать работу кишечника, что может негативно сказаться на состоянии пациента при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

Желу́док (лат  ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
 

Пода́гра системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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