Вирусолог Жирнов рассказал, почему срочно нужна вакцина от птичьего гриппа

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крайне важно как можно скорее вакцинироваться от птичьего гриппа. Небольшие изменения в структуре этого вируса могут стать причиной появления новой опасной пандемии с высокой степенью патогенности для людей. Об этом сообщил Олег Жирнов, руководитель лаборатории вирусного патогенеза НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, в интервью ТАСС.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Учёный отметил, что существующие методы лечения неэффективны для борьбы с этим заболеванием, а вирулентность птичьего гриппа для человека — то есть его способность вызывать инфекцию — составляет около 65-70%.

Жирнов также подчеркнул, что на данный момент научные достижения позволяют эффективно противостоять птичьему гриппу, и необходимые ресурсы для этого уже существуют. Ключевым является умение предугадывать момент, когда следует начать конкретные действия.

"И мРНК вакцины есть, и классического типа, подходы есть и на основании аденовирусных векторов по многим направлениям. Так что у нас базы в стране достаточно, чтобы противостоять этой инфекции, если такое случится", — заключил он.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

