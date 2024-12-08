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Чем полезен магний?

2:27
Здоровье

Магний участвует во многих процессах, происходящих в организме, при этом более половины него находится в костях, а остальное — в мягких тканях.

Россыпь таблеток
Фото: Openverse by takacsi75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Россыпь таблеток

Магний не вырабатывается организмом, его мы получаем с пищей или в виде добавок. Он содержится в зелёных листовых овощах, семенах, орехах и некоторых молочных продуктах.

Чем же полезен магний?

1. Считается, что магний полезен для сердечно-сосудистой системы и способен снижать давление.

Однако исследования показывают, что магний снижает его лишь незначительно.

2. Магний способен влиять на уровень сахара в крови и развитие диабета второго типа.

Одно из исследований показало, что добавление 100 мг магния в день в ваш рацион снижает риск развития диабета на 15%. При этом другие исследования не выявили значительной связи между магнием и уровнем сахара в крови.

Американская диабетическая ассоциация заявляет, что пока нет достаточных доказательств, подтверждающих эффективность применения магния для снижения уровня сахара в крови у людей с диабетом и необходимы дополнительные исследования.

3. Магний входит в состав многих слабительных средств.

4. Магний участвует в формировании костей и регулирует их прочность.

Несколько исследований показали, что люди, имеющие низкий уровень магния в организме, гораздо больше подвержены риску развития остеопороза и остеопении. Но нужны ещё исследования, чтобы выяснить оптимальную дозировку магния для здоровья костей.

5. Магний может помочь снизить частоту приступов мигрени.

Исследования, проведённые по этому поводу, тоже неоднозначные и нужны дополнительные тесты.

6. Магний помогает уменьшить симптомы, связанные со стрессом и тревожностью.

Исследования на эту темы ограничены и для полного понимания того, как магний влияет на тревожность и стресс, нужно провести ещё дополнительные исследования.

7. Магний в последнее время стал популярной добавкой, помогающей улучшить сон.

Но для понимания того, какую роль в этом процессе играет магний необходимо провести целый ряд исследований, пишет сайт health.com.

Уточнения

Цитра́т ма́гния — магниевая соль лимонной кислоты C6H6O7Mg, лекарственное средство, источник магния, одного из важнейших внутриклеточных макроэлементов в организме.

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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