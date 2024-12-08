Чем полезен магний?

Магний участвует во многих процессах, происходящих в организме, при этом более половины него находится в костях, а остальное — в мягких тканях.
Магний не вырабатывается организмом, его мы получаем с пищей или в виде добавок. Он содержится в зелёных листовых овощах, семенах, орехах и некоторых молочных продуктах.
Чем же полезен магний?
1. Считается, что магний полезен для сердечно-сосудистой системы и способен снижать давление.
Однако исследования показывают, что магний снижает его лишь незначительно.
2. Магний способен влиять на уровень сахара в крови и развитие диабета второго типа.
Одно из исследований показало, что добавление 100 мг магния в день в ваш рацион снижает риск развития диабета на 15%. При этом другие исследования не выявили значительной связи между магнием и уровнем сахара в крови.
Американская диабетическая ассоциация заявляет, что пока нет достаточных доказательств, подтверждающих эффективность применения магния для снижения уровня сахара в крови у людей с диабетом и необходимы дополнительные исследования.
3. Магний входит в состав многих слабительных средств.
4. Магний участвует в формировании костей и регулирует их прочность.
Несколько исследований показали, что люди, имеющие низкий уровень магния в организме, гораздо больше подвержены риску развития остеопороза и остеопении. Но нужны ещё исследования, чтобы выяснить оптимальную дозировку магния для здоровья костей.
5. Магний может помочь снизить частоту приступов мигрени.
Исследования, проведённые по этому поводу, тоже неоднозначные и нужны дополнительные тесты.
6. Магний помогает уменьшить симптомы, связанные со стрессом и тревожностью.
Исследования на эту темы ограничены и для полного понимания того, как магний влияет на тревожность и стресс, нужно провести ещё дополнительные исследования.
7. Магний в последнее время стал популярной добавкой, помогающей улучшить сон.
Но для понимания того, какую роль в этом процессе играет магний необходимо провести целый ряд исследований, пишет сайт health.com.
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