В Казахстане врачи вернули к жизни мужчину, сердце которого не билось 10 минут

Врачам из Шымкента (Казахстан) удалось спасти пациента, у которого сердце не билось 10 минут.
В городскую больницу № 2 привезли мужчину в крайне тяжелом состоянии. У него случилась остановка сердца на 10 минут. Его решено было отправить в отделение реанимации, где ему провели реанимационные мероприятия. Врачи смогли восстановить сердечный ритм. После чего подключили мужчину к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Пациент в течение 5 дней находился в нефрологическом отделении, пока его состояние не улучшилось, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР), сердечно-лёгочно-мозговая реанимация — комплекс неотложных мероприятий, направленных на поддержание жизнедеятельности организма (базовая сердечно-лёгочная реанимация, является важной частью первой помощи) и восстановление его витальных функций (расширенная сердечно-лёгочная реанимация, проводится медицинскими сотрудниками).
Остано́вка се́рдца — внезапное и полное прекращение эффективного сердцебиения с наличием или отсутствием биоэлектрической активности.
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