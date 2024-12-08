Как избавиться от самокритики и научиться принимать себя

Для многих людей внешний вид становится важным элементом самооценки. Постоянные взгляды в зеркало, поиск недостатков и сосредоточение на них превращаются в привычку.
Такое отношение может привести к самобичеванию, экстремальным диетам или навязчивому сравнению себя с другими. В ряде случаев подобное поведение становится причиной или следствием расстройства пищевого поведения (РПП).
Чтобы избежать подобных последствий, важно понять, как сформировать здоровое отношение к своему телу. Ниже собраны рекомендации, которые помогут гармонично воспринять себя.
Психологи советуют снизить воздействие триггеров, напоминающих о "необходимости изменений".
Записи в личном дневнике помогут отслеживать моменты, когда вы замечаете в себе недостатки. Это способ понять, насколько оправданы ваши мысли.
Влияние идеальных картинок из соцсетей может вызывать стремление "догнать и перегнать" красивую жизнь блогеров.
Помните, что за идеально отретушированными кадрами всегда скрываются те же трудности, что и у других людей.
Желание "идеальности" часто связано с тревожностью и низкой самооценкой. Важно определить, что провоцирует ваше желание постоянно оценивать себя.
Формирование здорового отношения к своему телу требует времени, но важно начать с малого: убрать триггеры, пересмотреть взгляд на соцсети и наладить внутренний диалог через дневник. Это шаги к гармонии с собой и своим телом.
Три́ггер (с англ. trigger - "спусковой крючок") — изначально, событие, вызывающее у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное репереживание психологической травмы и тяжёлые негативные эмоции.
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