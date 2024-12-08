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Как избавиться от самокритики и научиться принимать себя

3:11
Здоровье

Для многих людей внешний вид становится важным элементом самооценки. Постоянные взгляды в зеркало, поиск недостатков и сосредоточение на них превращаются в привычку.

Зеркало
Фото: Pexels by Athena, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зеркало

Такое отношение может привести к самобичеванию, экстремальным диетам или навязчивому сравнению себя с другими. В ряде случаев подобное поведение становится причиной или следствием расстройства пищевого поведения (РПП).

Чтобы избежать подобных последствий, важно понять, как сформировать здоровое отношение к своему телу. Ниже собраны рекомендации, которые помогут гармонично воспринять себя.

Осознайте раздражители в окружении

Психологи советуют снизить воздействие триггеров, напоминающих о "необходимости изменений".

  • Минимизируйте зеркала и весы: не окружайте себя предметами, вызывающими желание ежедневно проверять цифры или искать недостатки.
  • Избавьтесь от старой одежды: вещи "на потом" — например, для того времени, когда вы похудеете — могут стать лишним напоминанием.
  • Пересмотрите привычки онлайн-общения: иконка с вашим лицом в видеочатах может провоцировать неудобства, напоминая о нереалистичных стандартах красоты.

Ведите дневник

Записи в личном дневнике помогут отслеживать моменты, когда вы замечаете в себе недостатки. Это способ понять, насколько оправданы ваши мысли.

  • Фиксируйте моменты самокритики: запишите, что именно вас смущает, как часто это происходит.
  • Задавайте вопросы: перед зеркалом спросите себя, почему это так важно и какую цель вы преследуете.
  • Анализируйте выводы: регулярная фиксация мыслей помогает осознать, когда ваши претензии к себе становятся необоснованными.

Пересмотрите отношения с социальными сетями

Влияние идеальных картинок из соцсетей может вызывать стремление "догнать и перегнать" красивую жизнь блогеров.

  • Сделайте ленту более честной: подпишитесь на блогеров, которые открыто говорят о реальных трудностях.
  • Поддержите бодипозитив: вдохновляйтесь людьми, которые принимают свое тело таким, какое оно есть.

Помните, что за идеально отретушированными кадрами всегда скрываются те же трудности, что и у других людей.

Замечайте провокационные факторы

Желание "идеальности" часто связано с тревожностью и низкой самооценкой. Важно определить, что провоцирует ваше желание постоянно оценивать себя.

  • Станьте более осознанными: если мания контроля за телом или часовые просмотры инстаграм-звезд становятся обременительными, поговорите с психологом.
  • Ищите гармонию: сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливыми здесь и сейчас, без оглядки на ожидания окружающих.

Формирование здорового отношения к своему телу требует времени, но важно начать с малого: убрать триггеры, пересмотреть взгляд на соцсети и наладить внутренний диалог через дневник. Это шаги к гармонии с собой и своим телом.

Уточнения

Три́ггер англ. trigger - "спусковой крючок") — изначально, событие, вызывающее у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное репереживание психологической травмы и тяжёлые негативные эмоции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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