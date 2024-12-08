Назван верный способ выяснить, если ли у человека инсульт

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-реаниматолог, основатель компании дистанционных медицинских осмотров "Предрейсовый" Сергей Виноградов описал различия между геморрагическим инсультом и инфарктом мозга.

Эксперт рассказал, что геморрагический инсульт возникает из-за разрыва стенки сосуда и попадания крови в ткань мозга, вызывая механическое повреждение. Инфаркт мозга развивается из-за закупорки сосуда и его недостаточного кровоснабжения, которое ведёт к некрозу ткани.

Важно знать первые признаки инсульта, такие как потеря чувствительности одной стороны тела, сообщает Газета.Ru.

"Если вы подозреваете инсульт, проверьте чувствительность человека. Для этого можно легонько уколоть правую и левую стороны тела, например, распрямленной скрепкой. Если одна из сторон не реагирует, это явный признак патологического процесса", — сказал Виноградов.

Помимо потери чувствительности, для инсульта характерны перекос лица и нарушение движений. Если вы заметили эти симптомы, немедленно вызовите скорую помощь, уложите пострадавшего на бок, обеспечьте доступ кислорода и не давайте ему лекарства.

Восстановление после инсульта зависит от степени поражения мозга, состояния сосудов, возраста и образа жизни пациента. Основные факторы риска включают высокое артериальное давление и атеросклероз, которые влияют на эластичность и проходимость сосудов.

В России инсульт поражает около 500 тысяч человек каждый год, и число молодых людей, страдающих от него, растёт. Причины этого включают хронический стресс, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

