Чем россиянам можно заменить дичь, мясо свободного выпаса и дикую рыбу в скандинавской диете?

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов в разговоре с Pravda.Ru поделился своими мыслями о том, чем россияне могут заменить редкие и довольно дорогие продукты, которые считаются ключевыми в полезной скандинавской диете: дичь, дикая рыба и мясо свободного выпаса. Ведь эти продукты могут быть даже менее доступны для россиян, чем те, что входят в средиземноморскую диету.

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Альфред Богданов считает, что любую дичь можно заменить белым мясом птицы — индейкой, курицей или цыплёнком. С точки зрения химического состава они не отличаются, убеждён эксперт.

Также возникает вопрос о том, насколько принципиально красное мясо именно свободного выпаса в рационе. Это скорее красивые названия того, что и так присутствует в нашем повседневном меню.

"Любая пастбищная скотина, которая пасётся и не выращивается на комбикорме, может считаться мясом свободного выпаса. Поэтому дело не в названии", — уверен Богданов.

Таким образом, дичь можно заменить на обычную птицу, доступную для нас и более дешевую. Мясо свободного выпаса можно заменить на обычное мясо.

"А дикую рыбу вы не отличите от не дикой рыбы. Её даже специалисты при лабораторном анализе не всегда могут отличить. Поэтому это красивое название абсолютно доступных для нас продуктов, которые могут быть использованы", — подчеркнул Богданов.

Профессор также отмечает, что скандинавская диета может быть рекомендована как базовая схема здорового питания с таким же эффектом, как средиземноморская.

Что же касается возможных ограничений в использовании скандинавской диеты, они, скорее, связаны не с самой диетой, а с конкретными блюдами, которые могут быть в каком-то из её вариантов. Ведь существует сотни вариантов скандинавской диеты, и рецептуры сильно отличаются. Ограничения могут быть связаны с конкретным блюдом и способом его кулинарной обработки, добавил профессор.

Уточнения

Дичь — объ­ек­ты жи­вот­но­го ми­ра, до­бы­вае­мые сред­ст­ва­ми охо­ты для дальнейшего упо­т­реб­ле­ния в пи­щу, ис­поль­зо­ва­ния в ка­чест­ве сы­рья для ко­же­вен­ной и пуш­но-ме­хо­вой промышленности или в виде тро­фе­ев.



Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

