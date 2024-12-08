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Что общего у средиземноморской и скандинавской диеты, которую эндокринологи назвали самой полезной?

Здоровье

Профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов в беседе с Pravda.Ru сравнил скандинавскую диету, признанную эндокринологами самой полезной, со средиземноморской.

Лингвини с морепродуктами
Фото: freepik
Лингвини с морепродуктами

По мнению эксперта, эти две диеты на самом деле очень похожи. В обеих предполагается употребление большого количества пищевой клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах, а также цельнозерновых продуктов, которые являются основой углеводного рациона. Кроме того, в обеих диетах присутствует много морепродуктов, хотя и из холодных морей.

"Поэтому, по сути, скандинавская диета — это один из вариантов средиземноморской диеты. Вообще, я бы сказал, что средиземноморская диета — это же условное название, оно объединяет в себе понятие некого питания населения приморских районов или территорий", — сказал Богданов.

Если сравнить рацион населения средиземноморских стран, северных приморских регионов и Японии, то можно заметить их значительное сходство. Все эти диеты объединяет большое количество разнообразных овощей, фруктов и морепродуктов при ограничении красного мяса и обработанного животного белка, пояснил специалист.

Богданов отметил, что средиземноморская диета стала своего рода эталоном, поэтому её часто сравнивают с другими диетами, но на самом деле питание всех приморских жителей сопоставимо.

"Поэтому если эту диету по химическому составу посмотреть, то окажется, что это какой-то из вариантов средиземноморского питания", — добавил Богданов.

В средиземноморской диете не так часто используется дичь, в то время как в скандинавской она присутствует, а также ферментированные овощи, такие как квашеная капуста. В средиземноморской диете этого, как правило, не наблюдается. Однако это лишь незначительные различия, которые не имеют большого значения, уверен эксперт.

Ключевым отличием всех этих диет, делающим их атерогенными, является соотношение морепродуктов и животного белка другого происхождения, то есть красного мяса и жирных молочных продуктов. В континентальном питании это соотношение резко меняется в пользу красного мяса, животного жира и холестерина. Прибрежные же традиции питания направлены в другую сторону.

"Таким образом, различия между нордической, скандинавской и средиземноморской диетами могут быть лишь в нюансах, но глобально соотношение морепродуктов, рыбы и животного мяса сохраняется в пользу морепродуктов и морской рыбы. Это делает эти диеты схожими и полезными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", — подчеркнул Богданов.

Он добавил, что если рассмотреть японскую диету, то можно увидеть, что в ней больше риса, традиционных японских блюд и она более солёная. Однако глобально соотношение всё равно в пользу морепродуктов и рыбы как источника белка и правильного жира, содержащего омега-3. Кроме того, существенно ограничивается насыщенный животный жир, содержащийся в красном мясе, заключил медик.

Уточнения

Средиземномо́рская дие́та — тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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