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Как курение разрушает ваши лёгкие

2:26
Здоровье

В Болгарии около 14,3% населения старше 40 лет страдает хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Однако в 2023 году официально зарегистрированы лишь 90 тысяч пациентов, получающих медикаментозное лечение. Это свидетельствует о том, что большинство больных остаются без диагноза и лечения.

табачный дым
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
табачный дым

"ХОБЛ — это хроническое воспаление бронхов, которое прогрессирует год за годом, усиливая симптомы. Бронхи заполняются слизью, их стенки утолщаются и сужаются, что делает дыхание затруднённым", — поясняет доцент Николай Янев, пульмонолог.

Основной причиной ХОБЛ остаётся курение. Сгорание табака выделяет более тысячи канцерогенных веществ, которые повреждают внутренние стенки бронхов. В ответ организм начинает вырабатывать больше слизи для защиты, но хроническое воздействие токсинов приводит к необратимым изменениям. Кроме курения, болезнь может развиться из-за загрязнённого воздуха, вредных газов, а также по причине дефицита белка альфа-1-антитрипсина, хотя таких случаев пока не зафиксировано.

Ситуация в Болгарии осложняется высоким уровнем загрязнения воздуха, особенно зимой. В Софии концентрация мелких частиц (PM2.5) в воздухе достигает 150 мкг/м³ при норме в 35 мкг/м³, что связано с отоплением на дровах и угле.

Факторами риска также являются частые инфекции дыхательных путей в детстве, недоношенность, пассивное курение и астма. Важно помнить, что респираторные заболевания могут обострить ХОБЛ, поэтому вакцинация против гриппа, COVID-19 и других инфекций крайне необходима.

Симптомы ХОБЛ включают одышку, хронический кашель, повышенную утомляемость, хрипы, мокроту и частые инфекции лёгких. Однако эти признаки часто игнорируются курильщиками, списывающими их на последствия вредной привычки. "Если болезнь диагностировать на ранней стадии, лечение даёт феноменальный эффект. На поздних стадиях терапия лишь облегчает симптомы", — добавляет специалист.

Уточнения

Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Бахарева Неля
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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