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Ученые раскрыли простую диету для предотвращения рака

2:37
Здоровье

Заболеваемость раком пищеварительной системы продолжает расти во всем мире, особенно среди людей младше 50 лет. Исследователи Университета Флиндерса связывают эту тенденцию с изменением привычек питания: чрезмерное употребление красного и обработанного мяса, фастфуда, сладких напитков и рафинированных углеводов способствует воспалительным процессам в организме, которые повышают риск развития рака, в частности, толстой кишки.

Правильное питание
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain
Правильное питание

В то же время здоровое питание, включающее свежие фрукты, зелень, продукты, богатые клетчаткой, орехи и жирную рыбу, может значительно снизить вероятность развития опухолей. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов — такие как ягоды, чеснок, имбирь и куркума — обладают природным противовоспалительным действием, что помогает не только предотвратить воспаление, но и поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Причины роста заболеваемости

Эксперты подчеркивают, что основными механизмами, связанными с риском развития рака, являются воспаление и резистентность к инсулину. Например, активация инсулиноподобного фактора роста (IGF-1) способствует росту и распространению опухолевых клеток. Это объясняет, почему употребление обработанных продуктов связано с повышенным риском, тогда как рацион, богатый клетчаткой и ненасыщенными жирами, снижает вероятность опухолевых процессов.

Глобальная статистика

По оценкам, к 2040 году от рака толстой кишки погибнет около 1,6 миллиона человек по всему миру. Учитывая масштабы проблемы, эксперты считают, что популяризация здорового питания и образовательные программы по профилактике рака имеют огромное значение. Осознанное питание может не только уменьшить риск онкологических заболеваний, но и способствовать общему улучшению здоровья.

Роль медицинских работников и исследований

Участие медицинских специалистов в распространении знаний о правильном питании, а также использование биомаркеров для выявления индивидуальных рисков, помогут сделать профилактику более эффективной. Исследователи подчеркивают, что борьба с раком — это глобальная задача, требующая системного подхода.

Основная идея

Сбалансированное питание играет ключевую роль в снижении риска рака пищеварительной системы, поддержании здоровья и профилактике хронических заболеваний.

Уточнения

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма - патологический процесс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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