Родители придумали новый способ, чтобы заставить ребенка делать ингаляцию во время болезни.
Заботливые мамочки заменяют шланги у небулайзеров на кальянные трубки. А детишкам нравится!
Оказывается, ребёнку так веселее вдыхать в себя лекарства: он, насмотревшись на курящих взрослых, увлечённо втягивается в процесс. При этом дети даже не обращают внимания на громкий шум, который создает сам аппарат — ингалятор.
Что же придумают дальше? Остается только гадать.
Ингаля́ция (от лат. inhalo — вдыхаю) — метод введения лекарственных средств, основанный на вдыхании газа или мелкодисперсного аэрозоля: в виде пара, дыма, распыляемых аэрозолей и порошков.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.