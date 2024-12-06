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Детей лечат кальянами: родители придумали новый способ ингаляции

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Здоровье

Родители придумали новый способ, чтобы заставить ребенка делать ингаляцию во время болезни.

ртутный градусник
Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ртутный градусник

Заботливые мамочки заменяют шланги у небулайзеров на кальянные трубки. А детишкам нравится!

Оказывается, ребёнку так веселее вдыхать в себя лекарства: он, насмотревшись на курящих взрослых, увлечённо втягивается в процесс. При этом дети даже не обращают внимания на громкий шум, который создает сам аппарат — ингалятор.

Что же придумают дальше? Остается только гадать.

Уточнения

Ингаля́ция (от лат. inhalo — вдыхаю) — метод введения лекарственных средств, основанный на вдыхании газа или мелкодисперсного аэрозоля: в виде пара, дыма, распыляемых аэрозолей и порошков.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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