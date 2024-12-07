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Что есть и пить, чтобы справиться с похмельем

Завтрак, обед и ужин против похмелья
1:46
Здоровье

Похмелье, уходи: чем подкрепиться, чтобы прийти в норму

После праздничных застолий похмелье становится неприятной реальностью для многих. Чтобы помочь организму восстановиться, важно выбрать правильное питание и напитки. Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут вам почувствовать себя лучше.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Что съесть:

Завтрак:

  • Яйца — источник аминокислоты цистеина, которая помогает организму выводить токсины.
  • Бананы или авокадо — богаты калием, необходимым для восстановления водно-солевого баланса.
  • Овсяная каша или цельнозерновой тост с мёдом — дадут энергию и поддержат уровень сахара в крови.

Перекус:

  • Орехи, апельсины или дыня — лёгкие и питательные, помогают организму восполнять запасы витаминов.

Обед:

  • Куриный бульон — классика восстановления после похмелья, помогает восполнить потерю жидкости и облегчить пищеварение.
  • Белковые блюда (например, курица или рыба) способствуют восстановлению сил.

Ужин:

  • Лосось и зелень — богатый источник омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, которые помогают организму справляться с последствиями интоксикации.

Что пить:

  • Вода: Пейте много воды до, во время и после употребления алкоголя. Это поможет восстановить водный баланс.
  • Кокосовая вода: Богата электролитами (соли, калий), которые помогут организму быстрее восстановиться.
  • Зелёный чай: Снижает уровень алкоголя в крови, поддерживает работу печени и уменьшает головную боль.

Выбирая правильные продукты и напитки, вы не только облегчите симптомы похмелья, но и быстрее почувствуете себя бодрее.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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