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Зимой важно налегать на капусту и свёклу

Список полезных продуктов, актуальный для декабря
1:28
Здоровье

В зимние месяцы особенно важно обращать внимание на сезонные и местные продукты, которые сохраняют свои полезные свойства. Гастроэнтеролог Вячеслав Неронов поделился рекомендациями, какие овощи и фрукты включить в рацион в декабре.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Какие продукты выбрать?

Овощи:

  • Свёкла, картошка, редька и морковь — это настоящие зимние герои. Они хорошо хранятся без химической обработки и богаты витаминами.
  • Капуста (белокочанная, брюссельская, краснокочанная) — содержит клетчатку и витамины, необходимые для укрепления иммунитета.

Фрукты:

  • Зимние сорта яблок и груш (симиренко, антоновка) долго сохраняют свежесть и богаты клетчаткой, поддерживающей здоровье ЖКТ.
  • Цитрусовые — отличный источник витамина С, который помогает организму бороться с простудами.

Почему местные продукты лучше?

Доктор рекомендует отдавать предпочтение местным фруктам и овощам или тем, что имеют органическую сертификацию. Они содержат меньше вредных веществ, а также сохраняют больше полезных микроэлементов.

Можно ли составить меню только из сезонных продуктов?

Составить рацион полностью из зимних овощей и фруктов возможно, но это требует тщательного планирования. Тем не менее, такие усилия помогут укрепить здоровье и поддержать организм в холодное время года.

Уточнения

Са́харная свёкла - группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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