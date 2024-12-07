Зимой важно налегать на капусту и свёклу

В зимние месяцы особенно важно обращать внимание на сезонные и местные продукты, которые сохраняют свои полезные свойства. Гастроэнтеролог Вячеслав Неронов поделился рекомендациями, какие овощи и фрукты включить в рацион в декабре.
Овощи:
Фрукты:
Доктор рекомендует отдавать предпочтение местным фруктам и овощам или тем, что имеют органическую сертификацию. Они содержат меньше вредных веществ, а также сохраняют больше полезных микроэлементов.
Составить рацион полностью из зимних овощей и фруктов возможно, но это требует тщательного планирования. Тем не менее, такие усилия помогут укрепить здоровье и поддержать организм в холодное время года.
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