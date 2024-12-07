Зимой важно налегать на капусту и свёклу

Список полезных продуктов, актуальный для декабря

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В зимние месяцы особенно важно обращать внимание на сезонные и местные продукты, которые сохраняют свои полезные свойства. Гастроэнтеролог Вячеслав Неронов поделился рекомендациями, какие овощи и фрукты включить в рацион в декабре.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Какие продукты выбрать?

Овощи:

Свёкла, картошка, редька и морковь — это настоящие зимние герои. Они хорошо хранятся без химической обработки и богаты витаминами.

Капуста (белокочанная, брюссельская, краснокочанная) — содержит клетчатку и витамины, необходимые для укрепления иммунитета.

Фрукты:

Зимние сорта яблок и груш (симиренко, антоновка) долго сохраняют свежесть и богаты клетчаткой, поддерживающей здоровье ЖКТ.

Цитрусовые — отличный источник витамина С, который помогает организму бороться с простудами.

Почему местные продукты лучше?

Доктор рекомендует отдавать предпочтение местным фруктам и овощам или тем, что имеют органическую сертификацию. Они содержат меньше вредных веществ, а также сохраняют больше полезных микроэлементов.

Можно ли составить меню только из сезонных продуктов?

Составить рацион полностью из зимних овощей и фруктов возможно, но это требует тщательного планирования. Тем не менее, такие усилия помогут укрепить здоровье и поддержать организм в холодное время года.

Уточнения

Са́харная свёкла - группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы.

