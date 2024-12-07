Эксперты изучают новую болезнь в Африке

Конго в режиме готовности из-за смертельной болезни

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неизвестная болезнь распространяется по Конго: что известно

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксирована вспышка неизвестной болезни, которая уже унесла жизни 71 человека в провинции Кванго. По данным Ассошиэйтед Пресс, заболевание напоминает грипп и вызывает серьёзные осложнения.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тестирование на COVID-19

Основные факты:

По словам министра здравоохранения ДРК Роджера Камбы, среди умерших 10 человек скончались из-за невозможности сделать переливание крови, а 17 — из-за проблем с дыханием.

Эксперты предполагают респираторный характер болезни, однако точные данные о возбудителе и механизме передачи будут известны после завершения лабораторных исследований в течение ближайших 48 часов.

Что говорят специалисты?

Жан Касея, руководитель Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, отметил, что многое об этом заболевании остаётся неизвестным: путь передачи, степень заразности и источник инфекции всё ещё изучаются.

Реакция властей:

Правительство Конго объявило о введении режима повышенной готовности. Медицинские службы работают над предотвращением распространения заболевания, а население призывают сохранять бдительность и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго - государство в Центральной Африке.

