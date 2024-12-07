Эксперты изучают новую болезнь в Африке

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксирована вспышка неизвестной болезни, которая уже унесла жизни 71 человека в провинции Кванго. По данным Ассошиэйтед Пресс, заболевание напоминает грипп и вызывает серьёзные осложнения.
По словам министра здравоохранения ДРК Роджера Камбы, среди умерших 10 человек скончались из-за невозможности сделать переливание крови, а 17 — из-за проблем с дыханием.
Эксперты предполагают респираторный характер болезни, однако точные данные о возбудителе и механизме передачи будут известны после завершения лабораторных исследований в течение ближайших 48 часов.
Жан Касея, руководитель Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, отметил, что многое об этом заболевании остаётся неизвестным: путь передачи, степень заразности и источник инфекции всё ещё изучаются.
Правительство Конго объявило о введении режима повышенной готовности. Медицинские службы работают над предотвращением распространения заболевания, а население призывают сохранять бдительность и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.
Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго - государство в Центральной Африке.
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