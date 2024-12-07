Какие фрукты облегчают состояние при простуде

Фрукты, которые помогут победить простуду

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Анастасия Порхун поделилась рекомендациями о том, какие фрукты помогают укрепить иммунитет и поддержать организм в сезон простуд. Эти продукты не только насыщают витаминами, но и обладают рядом полезных свойств, способствующих скорейшему выздоровлению.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Полезные фрукты при простуде:

Цитрусовые

Апельсины, лимоны и мандарины богаты витамином С, который повышает сопротивляемость организма инфекциям. Витамин также стимулирует выработку коллагена, что ускоряет регенерацию тканей и укрепляет слизистые оболочки. Киви

Этот фрукт содержит ещё больше витамина С, а также антиоксиданты и клетчатку. Киви способствует здоровью ЖКТ, от которого во многом зависит крепкий иммунитет. Гранат

Гранат славится своим противовоспалительным и противовирусным эффектом. Он также улучшает кровообращение, что помогает организму эффективнее бороться с инфекцией. Хурма

Хурма укрепляет стенки сосудов и обладает противовоспалительными свойствами, что делает её незаменимой в сезон заболеваний. Бананы

Бананы богаты калием, который помогает поддерживать водно-солевой баланс организма, что особенно важно при повышенной температуре или обезвоживании. Яблоки

Содержащийся в яблоках пектин нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшая общее состояние организма.

Эти фрукты — идеальный выбор для поддержания здоровья в сложный период. Добавьте их в свой рацион, чтобы укрепить иммунитет и быстрее справляться с болезнями.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

