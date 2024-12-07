На какую пищу нужно налегать мужчинам, чтобы повысить потенцию

Известный врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук подчёркивает важность сбалансированного питания для поддержания мужской потенции.
Эксперт советует с этой целью включать в рацион белковые продукты, такие как нежирное мясо, устрицы, моллюски и жирная рыба, а также зелень, такую как петрушка, укроп, имбирь и сельдерей.
"Рацион должно быть, прежде всего, сбалансированным — важно следить за весом", — добавил Кульгавчук в разговоре с РИА Новости.
Однако Кульгавчук предупреждает, что обильный приём пищи непосредственно перед романтическим свиданием может снизить половую активность. Это связано с тем, что организм будет занят перевариванием пищи, и инстинкт самосохранения возьмёт верх над инстинктом размножения.
Поте́нция (полова́я поте́нция) (лат. — возможность), в медицине — способность организма к половому акту.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.