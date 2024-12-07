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На какую пищу нужно налегать мужчинам, чтобы повысить потенцию

0:52
Здоровье

Известный врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук подчёркивает важность сбалансированного питания для поддержания мужской потенции.

лосось
Фото: freepik
лосось

Эксперт советует с этой целью включать в рацион белковые продукты, такие как нежирное мясо, устрицы, моллюски и жирная рыба, а также зелень, такую как петрушка, укроп, имбирь и сельдерей.

"Рацион должно быть, прежде всего, сбалансированным — важно следить за весом", — добавил Кульгавчук в разговоре с РИА Новости.

Однако Кульгавчук предупреждает, что обильный приём пищи непосредственно перед романтическим свиданием может снизить половую активность. Это связано с тем, что организм будет занят перевариванием пищи, и инстинкт самосохранения возьмёт верх над инстинктом размножения.

Уточнения

Поте́нция (полова́я поте́нция) (лат.   — возможность), в медицине — способность организма к половому акту.

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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