Названа неожиданная причина головной боли, при которой поможет лечение у ортодонта

Болезни височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) могут быть причиной головных болей из-за перенапряжения мышц челюсти и нарушения её работы. Об этом предупредила врач-ортодонт Виктория Радько, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Если пациент жалуется на головную боль, стоматолог должен провести базовое обследование, чтобы определить, связана ли она с перенапряжением мышц или с заболеванием сустава, заметила врач.

Если причина головной боли — заболевание ВНЧС, то при движении челюсти боль может усиливаться. Болезненные ощущения в челюстях, такие как миалгия, могут быть вызваны перегрузкой мышц, сообщает Газета.Ru.

Ортодонт рассказала, что своевременное ортодонтическое лечение, направленное на восстановление правильного положения зубов с помощью брекетов или элайнеров, помогает предотвратить дискомфорт, сохранить красоту и молодость лица, улучшить качество сна и избежать проблем с речью.

Если причина головной боли связана с мышцами лица или шеи, то движение челюсти не вызовет усиления боли, но пальпация поможет обнаружить триггерные точки. Это чувствительные участки, которые могут вызывать боль, распространяющуюся в другие части тела. Например, триггерная точка в области трапециевидной мышцы шеи может вызывать боль в виске или даже в нижней челюсти, добавила специалист.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).



Ортодо́нтия (греч. ορθός «прямой; правильный» + οδόντι «зуб») — раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, диагностики, методов профилактики и лечения зубо-челюстных аномалий.

