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Женщина год терпела боль в ухе, а потом впала в кому

1:08
Здоровье

Жительница Подмосковья чуть не стала жертвой отита, запущенного до такой степени, что скопившийся гной, стал разрушать череп.

Врачи
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Врачи

Перед тем, как пациентка попала в больницу, её состояние стремительно ухудшалось. А начиналось всё с сильной тошноты, потом речь стала заторможенной. Когда женщину привезли в больницу в Орехово-Зуево, она уже была в коме, с симптомами острого нарушения кровообращения.

Проведя обследования, выяснили, что причиной абсцесса и начавшегося разрушения черепа, стал гнойный отит. При этом у пациентки параллельно развился менингит. Женщина осталась жива, благодаря врачам и чуду. В ходе экстренной операции хирургам удалось удалить весь гной.

Как сообщает "Царьград” со ссылкой на Telegram-канал SHOT, когда у женщины восстановилась речь, она рассказала, что боль в ухе сопровождала её около года. Слух ухудшился, а из уха периодически выделялась жидкость. Но занятость на работе не позволяла ей обратиться в больницу.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός — ухо и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

Абсце́сс (лат. abscessus — нарыв) — гнойное воспаление тканей с их расплавлением и образованием гнойной полости, может развиться в подкожной клетчатке, мышцах, костях, а также в органах или между ними.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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