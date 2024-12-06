Скрытая угроза железа: почему его избыток может разрушить ваши кости

Врачи предупреждают, что железо, жизненно необходимое для организма, может становиться опасным, если его уровень в крови превышает норму. Швейцарские исследователи доказали, что избыток этого микроэлемента увеличивает риск переломов костей, особенно позвоночника и плечевой кости- сообщает Первый Русский

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0 Пробирки с венозной кровью для исследования

Особенно уязвимы люди с лишним весом: вероятность переломов у них повышается на 91%. Ученые подчеркивают, что влияние железа на костную ткань не зависит от пола, поэтому как мужчинам, так и женщинам рекомендуется регулярный скрининг на остеопороз. Особое внимание к этой процедуре должны проявлять те, у кого уровень ферритина превышает 1000 мкг/л.

При этом дефицит железа также чреват серьезными проблемами: от анемии до сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток элемента снижает иммунитет, вызывает хроническую усталость, ухудшает состояние кожи и памяти.

Чтобы избежать этих рисков, врачи советуют сбалансированно питаться, а детям и кормящим женщинам — принимать препараты железа в небольших дозах, строго после консультации с доктором.

Уточнения

Желе́зо (химический символ — Fe, от лат. Ferrum) — химический элемент 8-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 26.



