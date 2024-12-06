Обычный кашель опаснее, чем кажется: как он может навредить вашему сердцу

Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин рассказал, чем чревато оставлять кашель без должного лечения. По его словам, даже если основное заболевание отступило, но кашель сохраняется днем и ночью, это может быть сигналом повреждения слизистой оболочки дыхательных путей. В таких случаях эпителий воспаляется, отек раздражает рецепторы, вызывая приступы. Чаще всего остаточный кашель проходит самостоятельно, но бывают исключения.
"Особую опасность представляет повреждение ресничек слизистой оболочки бронхов. Если их работа нарушена, мокрота не может подниматься вверх и выводиться из дыхательных путей. Это создает идеальную среду для размножения бактерий. Особенно уязвимы пациенты с ослабленным иммунитетом после болезни, так как к воспалению может присоединиться бактериальная инфекция", — пояснил Сергей Ложкин.
Врач также подчеркнул важность своевременной диагностики, если кашель не уходит в течение трех недель после выздоровления, а его частота и интенсивность не уменьшаются.
Сергей Ложкин отметил, что даже без серьёзных диагнозов недолеченный кашель способен ухудшить общее состояние организма.
Постоянное напряжение приводит к повышению давления в грудной клетке, перегрузке правого желудочка сердца и высокому венозному давлению, что может вызывать мелкие кровоизлияния в глазах, бронхах и даже мозге. Все это ухудшает качество жизни и может иметь долговременные последствия для здоровья, сообщают "Вести Подмосковья".
Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
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