Обычный кашель опаснее, чем кажется: как он может навредить вашему сердцу

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин рассказал, чем чревато оставлять кашель без должного лечения. По его словам, даже если основное заболевание отступило, но кашель сохраняется днем и ночью, это может быть сигналом повреждения слизистой оболочки дыхательных путей. В таких случаях эпителий воспаляется, отек раздражает рецепторы, вызывая приступы. Чаще всего остаточный кашель проходит самостоятельно, но бывают исключения.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

"Особую опасность представляет повреждение ресничек слизистой оболочки бронхов. Если их работа нарушена, мокрота не может подниматься вверх и выводиться из дыхательных путей. Это создает идеальную среду для размножения бактерий. Особенно уязвимы пациенты с ослабленным иммунитетом после болезни, так как к воспалению может присоединиться бактериальная инфекция", — пояснил Сергей Ложкин.

Врач также подчеркнул важность своевременной диагностики, если кашель не уходит в течение трех недель после выздоровления, а его частота и интенсивность не уменьшаются.

Опасные симптомы

озноб после улучшения самочувствия;

субфебрильная температура (от 37,1 до 38 градусов), сохраняющаяся больше месяца;

одышка или чувство удушья;

кашлевой приступ длительностью более часа;

мокрота с зеленоватым оттенком или прожилками крови.

Сергей Ложкин отметил, что даже без серьёзных диагнозов недолеченный кашель способен ухудшить общее состояние организма.

Постоянное напряжение приводит к повышению давления в грудной клетке, перегрузке правого желудочка сердца и высокому венозному давлению, что может вызывать мелкие кровоизлияния в глазах, бронхах и даже мозге. Все это ухудшает качество жизни и может иметь долговременные последствия для здоровья, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

