Что изменится в больничных с 2025 года: важные нововведения от Минздрава

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила оформления больничных листов, которые должны сократить их злоупотребление. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что изменения направлены на повышение качества медицинской помощи и оптимизацию работы страхового фонда.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Теперь при выдаче больничного будет учитываться, сколько раз человек ранее получал такие документы. Это поможет выявлять причины частых обращений за больничным и своевременно принимать меры по улучшению лечения. По словам Бессараб, до введения электронного формата до 2 миллионов больничных в год выдавались фиктивно, что создавало значительную нагрузку на бюджет.

"За каждого сотрудника работодатель перечисляет страховые взносы, которые идут на обязательное медицинское страхование. Когда человек берет больничный, выплаты производятся из страхового фонда," — пояснила она.

Депутат отметила, что изменения направлены на борьбу с фальшивыми больничными и помогут системе здравоохранения точнее оценивать качество лечения и контроля за выдачей листков нетрудоспособности.

"Ситуация с введением электронных больничных изменилась, но сегодня благодаря большому объему статистических данных система уже может отслеживать и улучшать эти процессы," — сказала Бессараб.

Светлана Бессараб подчеркнула, что нововведения имеют две стороны. С одной — они предотвратят злоупотребления. С другой — врачебная комиссия, которая подключается при частых больничных, сможет не только исключить фиктивные случаи, но и помочь выявить серьезные проблемы со здоровьем на ранней стадии.

"Консультация с несколькими врачами всегда лучше, чем с одним. Это особенно важно для тех, кто сталкивается с настоящей болезнью" — добавила депутат.

Бессараб уточнила, что врачебная комиссия будет рассматривать случаи, если человек берет больничные листы слишком часто.

Одновременно с этим с 1 января 2025 года в России начнут действовать новые рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Они затрагивают расширенные подходы к обезболиванию и изменяют порядок ведения наблюдений за пациентками, включая обновления клинических рекомендаций по родовспоможению.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.

