Оливковое масло — отличный источник мононенасыщенных жирных кислот, особенно олеиновой кислоты, а также антиоксидантов, таких как витамин Е, полифенолы.
Оливковое масло первого отжима самое полезное, потому что это масло высшего качества, к тому же при холодном отжиме оно сохраняет все питательные вещества.
Благодаря множеству проведённых исследований, удалось выяснить, что это масло благотворно влияет на пищеварительную систему и кожу. Оно активизирует рост полезных бактерий и питает слизистую оболочку кишечника, может помочь при вздутиях живота и запорах.
При правильном питании, необходимо употреблять в день не более 2 ст. л. масла. При этом учитывайте, что в нём содержится значительное количество жира и у него высокая калорийность. Для начала достаточно употреблять 1 ч. л. в день, чтобы посмотреть, как реагирует на него ваш организм.
Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).
Жирные кислоты — алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения.
Олеиновая кислота (цис-9-октадеценовая кислота) СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН — мононенасыщенная жирная кислота.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.