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В чём польза оливкового масла?

1:01
Здоровье

Оливковое масло — отличный источник мононенасыщенных жирных кислот, особенно олеиновой кислоты, а также антиоксидантов, таких как витамин Е, полифенолы.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима самое полезное, потому что это масло высшего качества, к тому же при холодном отжиме оно сохраняет все питательные вещества.

Благодаря множеству проведённых исследований, удалось выяснить, что это масло благотворно влияет на пищеварительную систему и кожу. Оно активизирует рост полезных бактерий и питает слизистую оболочку кишечника, может помочь при вздутиях живота и запорах.

При правильном питании, необходимо употреблять в день не более 2 ст. л. масла. При этом учитывайте, что в нём содержится значительное количество жира и у него высокая калорийность. Для начала достаточно употреблять 1 ч. л. в день, чтобы посмотреть, как реагирует на него ваш организм.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Жирные кислоты — алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения.

Олеиновая кислота (цис-9-октадеценовая кислота) СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН — мононенасыщенная жирная кислота.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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