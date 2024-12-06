В чём польза оливкового масла?

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оливковое масло — отличный источник мононенасыщенных жирных кислот, особенно олеиновой кислоты, а также антиоксидантов, таких как витамин Е, полифенолы.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима самое полезное, потому что это масло высшего качества, к тому же при холодном отжиме оно сохраняет все питательные вещества.

Благодаря множеству проведённых исследований, удалось выяснить, что это масло благотворно влияет на пищеварительную систему и кожу. Оно активизирует рост полезных бактерий и питает слизистую оболочку кишечника, может помочь при вздутиях живота и запорах.

При правильном питании, необходимо употреблять в день не более 2 ст. л. масла. При этом учитывайте, что в нём содержится значительное количество жира и у него высокая калорийность. Для начала достаточно употреблять 1 ч. л. в день, чтобы посмотреть, как реагирует на него ваш организм.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).



Жирные кислоты — алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения.



Олеиновая кислота (цис-9-октадеценовая кислота) СН 3 (СН 2 ) 7 СН=СН(СН 2 ) 7 СООН — мононенасыщенная жирная кислота.

