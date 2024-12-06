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Сложно просыпаться по утрам зимой? Врач Олег Морунов предлагает оригинальное решение

1:09
Здоровье

Уменьшение светового дня не лучшим образом влияет на самочувствие и желание нормально работать. Изменение биологических часов в осенний период приводит к снижению уровня эндорфинов. Так как же просыпаться с легкостью по утрам зимой?

Сон
Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сон

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов рекомендует тратить на сон не менее 8-9 часов, также лучше не есть за час до сна, поскольку на процессы пищеварения тратится энергия, и организм не может нормально отдыхать. Отказаться стоит и от гаджетов, и дело не только в негативном контенте, который может вам попасться, но и в светящемся экране, препятствующем нормальной выработке мелатонина, который отвечает за расслабление и приводит к засыпанию. 

Для легкого пробуждения можно попробовать световые будильники. Также физические упражнения и контрастный душ помогут зарядиться энергией на весь день. Эксперт в том числе рекомендует устроить утром небольшой перекус: для него подойдут фрукты или йогурт без добавок.

 

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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