Сложно просыпаться по утрам зимой? Врач Олег Морунов предлагает оригинальное решение

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уменьшение светового дня не лучшим образом влияет на самочувствие и желание нормально работать. Изменение биологических часов в осенний период приводит к снижению уровня эндорфинов. Так как же просыпаться с легкостью по утрам зимой?

Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сон

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов рекомендует тратить на сон не менее 8-9 часов, также лучше не есть за час до сна, поскольку на процессы пищеварения тратится энергия, и организм не может нормально отдыхать. Отказаться стоит и от гаджетов, и дело не только в негативном контенте, который может вам попасться, но и в светящемся экране, препятствующем нормальной выработке мелатонина, который отвечает за расслабление и приводит к засыпанию.

Для легкого пробуждения можно попробовать световые будильники. Также физические упражнения и контрастный душ помогут зарядиться энергией на весь день. Эксперт в том числе рекомендует устроить утром небольшой перекус: для него подойдут фрукты или йогурт без добавок.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

