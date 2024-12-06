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Учёные раскрыли, какие продукты приведут к преждевременной старости

2:19
Здоровье

Учёные провели исследование, в котором приняли участие 22,5 тысячи жителей Италии и подтвердили, что употребление ультраобработанных продуктов способствует ускорению процессов старения организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Вредная еда
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain
Вредная еда

В рамках исследования использовался детальный опросник, состоящий из 188 вопросов, для оценки пищевых привычек участников. Выяснилось, что у людей, основной рацион которых состоял из промышленно переработанных продуктов с высоким содержанием жиров и сахаров, биологический возраст в среднем был на четыре месяца выше их фактического возраста. Напротив, те, кто почти не потреблял ультраобработанные продукты, имели биологический возраст на два месяца меньше их реального возраста.

Под ультраобработанными продуктами понимаются изделия, созданные с применением очищенных ингредиентов, синтетических добавок и химических веществ, таких как эмульгаторы и ароматизаторы. К таким продуктам относятся фастфуд, выпечка, замороженная пицца, чипсы и сладкие напитки.

Исследователи предложили две гипотезы, объясняющие, почему ультраобработанные продукты могут ускорять старение. Во-первых, в высокоуглеводных продуктах часто содержится акриламид — нейротоксичное химическое вещество, образующееся при обработке пищи при высоких температурах. Ранее было показано, что высокое содержание акриламида связано с окислительным стрессом и воспалением, которые способствуют развитию различных заболеваний.

Во-вторых, ультраобработанные продукты часто упаковываются в пластик, что может привести к попаданию химических веществ из упаковки в пищу, нанося вред здоровью. Это делает готовые блюда и замороженные продукты в упаковке особенно опасными для здоровья.

Результаты исследования подчёркивают важность внимательного отношения к выбору продуктов питания. Сокращение потребления ультраобработанных продуктов может помочь замедлить процессы старения и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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