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Учёные выяснили, почему риск рака снижается с возрастом

1:52
Здоровье

Американские учёные из Мемориального онкологического центра Слуана-Кеттеринга провели исследование, вызвавшее большой интерес в научном сообществе. В их работе показано, что старение клеток снижает их способность к обновлению, а это, в свою очередь, уменьшает вероятность развития рака. Результаты опубликованы в журнале Nature.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Ранее исследования показывали, что старение — значимый фактор в развитии рака. С возрастом в клетках накапливаются генетические мутации, нарушающие их работу, что повышает риск появления опухолей.

Исследователи изучали влияние возраста на риск рака легких. Установлено, что в 70 лет вероятность развития рака лёгких возрастает, но к 80-85 годам риск снова снижается.

Для выяснения причины этой зависимости, учёные провели эксперименты на мышах, моделируя у них аденокарциному лёгких — один из наиболее распространённых типов рака легких.

В ходе эксперимента было обнаружено, что с возрастом у мышей возрастает выработка белка NUPR1. Этот белок влияет на клетки легких, нарушая их способность эффективно перерабатывать железо. В результате клетки теряют способность к восстановлению и регенерации, а это, в свою очередь, снижает их способность к делению, что обычно связано с развитием рака.

Важно отметить, что после пандемии COVID-19 многие люди столкнулись с проблемами в работе лёгких из-за неполного восстановления. В опытах на мышах было показано, что дополнительное железо может ускорить восстановление клеток лёгких. Однако учёные предостерегли, что это может повысить риск развития рака.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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