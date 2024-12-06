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Когда есть сухофрукты, чтобы укрепить мышцы спины

1:10
Здоровье

В сушёных фруктах содержится не меньше полезных веществ, чем в свежих. Они обладают сладким вкусом, приятной текстурой и становятся особенно доступными в зимние месяцы. Диетолог Маргарита Королева объяснила, какое количество этих плодов следует употреблять ежедневно для улучшения состояния здоровья.

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты

Специалист рекомендует наслаждаться инжиром, курагой и черносливом вечером перед сном. Соблюдение этих рекомендаций на протяжении полутора месяцев позволит быстро получить заметные результаты.

Во фруктах находятся все необходимые для организма микроэлементы и витамины, а также соединения, способные способствовать регенерации тканей позвоночника и межпозвоночных дисков. Об этом специалист поделилась в своём Telegram-канале.

Важно следить за количеством потребляемых сухофруктов. Для улучшения состояния спины достаточно употреблять 5 плодов кураги, 1 инжир и 1 чернослив.

"Также эти вещества укрепляют иммунитет и восстанавливают силы", — отметила Королева.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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