Разбираемся в пользе консервированных фруктов для здоровья

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поскольку ежедневное употребление фруктов является важным аспектом здорового питания, возникает вопрос: можно ли использовать не только свежие, но и консервированные варианты?

Фото: pxhere консервированные фрукты

Свежие фрукты однозначно содержат витамины, антиоксиданты, минералы, клетчатку и другие необходимые вещества для организма. Однако замороженные и консервированные фрукты также могут быть полезной частью рациона.

Консервированные фрукты легче хранить, и они доступны в любое время года. При этом в них сохраняются ключевые микро- и макроэлементы. Хотя некоторые компоненты, такие как витамин С, могут быть в меньших количествах, в общем консервированные фрукты предлагают аналогичную пищевую ценность по сравнению со свежими, сообщает издание Health.

Кроме того, консервированные фрукты обычно стоят дешевле, что делает их отличным выбором для тех, кто придерживается ограниченного бюджета.

Тем не менее, специалисты рекомендуют не ограничиваться исключительно консервированными персиками, ананасами и другими плодами. Важно помнить, что продукты, содержащие сироп, нередко имеют высокое содержание добавленного сахара. Лучше отдать предпочтение фруктам в собственном соку, но даже их не следует употреблять ежедневно.

Что касается способов сочетания, рекомендуется комбинировать консервированные фрукты с источниками белка, такими как сыр или орехи, чтобы создать питательный перекус. Кроме того, их можно использовать в выпечке, салатах, коктейлях или как замену калорийным десертам.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

