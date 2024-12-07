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Как сохранить зубы здоровыми: простые советы стоматологов

1:13
Здоровье

Здоровье зубов и десен напрямую зависит от регулярной гигиены и профилактики. Соблюдение простых рекомендаций стоматологов помогает не только поддерживать полость рта в отличном состоянии, но и предотвращает развитие серьезных заболеваний.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Основные советы стоматологов:

  1. Регулярная гигиена. Чистите зубы минимум дважды в день, полощите рот водой после еды и пользуйтесь зубной нитью.
  2. Снижение сахара. Постарайтесь ограничить его употребление до минимума.
  3. Профилактические осмотры. Посещайте стоматолога каждые полгода, чтобы вовремя выявить и устранить проблемы.
  4. Профессиональная чистка. Раз в год проводите глубокую чистку зубов, предварительно проконсультировавшись с врачом.
  5. Отказ от курения. Никотин негативно влияет на зубы и десны, поэтому стоит задуматься о прекращении этой привычки.
  6. Избегайте резких температурных перепадов. Не ешьте слишком горячую и холодную пищу одновременно — это может повредить зубную эмаль.

Эти простые меры помогут сохранить здоровье полости рта на долгие годы.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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