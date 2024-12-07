Как сохранить зубы здоровыми: простые советы стоматологов

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье зубов и десен напрямую зависит от регулярной гигиены и профилактики. Соблюдение простых рекомендаций стоматологов помогает не только поддерживать полость рта в отличном состоянии, но и предотвращает развитие серьезных заболеваний.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Основные советы стоматологов:

Регулярная гигиена. Чистите зубы минимум дважды в день, полощите рот водой после еды и пользуйтесь зубной нитью. Снижение сахара. Постарайтесь ограничить его употребление до минимума. Профилактические осмотры. Посещайте стоматолога каждые полгода, чтобы вовремя выявить и устранить проблемы. Профессиональная чистка. Раз в год проводите глубокую чистку зубов, предварительно проконсультировавшись с врачом. Отказ от курения. Никотин негативно влияет на зубы и десны, поэтому стоит задуматься о прекращении этой привычки. Избегайте резких температурных перепадов. Не ешьте слишком горячую и холодную пищу одновременно — это может повредить зубную эмаль.

Эти простые меры помогут сохранить здоровье полости рта на долгие годы.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

