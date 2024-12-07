Как сохранить зубы здоровыми: простые советы стоматологов

Здоровье зубов и десен напрямую зависит от регулярной гигиены и профилактики. Соблюдение простых рекомендаций стоматологов помогает не только поддерживать полость рта в отличном состоянии, но и предотвращает развитие серьезных заболеваний.
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы
Основные советы стоматологов:
Регулярная гигиена. Чистите зубы минимум дважды в день, полощите рот водой после еды и пользуйтесь зубной нитью.
Снижение сахара. Постарайтесь ограничить его употребление до минимума.
Профилактические осмотры. Посещайте стоматолога каждые полгода, чтобы вовремя выявить и устранить проблемы.
Профессиональная чистка. Раз в год проводите глубокую чистку зубов, предварительно проконсультировавшись с врачом.
Отказ от курения. Никотин негативно влияет на зубы и десны, поэтому стоит задуматься о прекращении этой привычки.
Избегайте резких температурных перепадов. Не ешьте слишком горячую и холодную пищу одновременно — это может повредить зубную эмаль.
Эти простые меры помогут сохранить здоровье полости рта на долгие годы.
Уточнения
Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.