Как питание помогает победить онкологию

Медики проанализировали рацион питания пациентов, которым удалось победить онкологию даже на поздних стадиях. Исследование позволило выявить продукты и пищевые привычки, которые оказывают наибольшую пользу для здоровья и помогают организму восстанавливаться.
Важно отметить, что рацион, способствующий укреплению здоровья, наполовину должен состоять из овощей, фруктов и ягод. Такой подход помогает поддерживать силы организма и улучшает общее самочувствие.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.