Как питание помогает победить онкологию

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики проанализировали рацион питания пациентов, которым удалось победить онкологию даже на поздних стадиях. Исследование позволило выявить продукты и пищевые привычки, которые оказывают наибольшую пользу для здоровья и помогают организму восстанавливаться.

Фото: Wikimedia Commons by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under Public domain овощи и фрукты

Основные выводы:

Свежие овощи и фрукты. Они являются незаменимыми источниками витаминов и антиоксидантов, которые помогают не только бороться с болезнью, но и восстанавливаться после интенсивной терапии. Травяные отвары и сборы. Натуральные растительные компоненты обладают широким спектром полезных свойств, укрепляя организм. Свежие ягоды и фрукты. Эти продукты насыщают организм ценными элементами, поддерживая его в тонусе.

Важно отметить, что рацион, способствующий укреплению здоровья, наполовину должен состоять из овощей, фруктов и ягод. Такой подход помогает поддерживать силы организма и улучшает общее самочувствие.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

