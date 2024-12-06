Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики отмечают, что трещины на пятках могут быть не только косметической проблемой, но и сигналом о развитии серьезных заболеваний. Например, они могут указывать на варикоз, при котором сосуды блокируются из-за их непроходимости, что приводит к повреждению кожи.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятки

Еще одной причиной появления трещин является почечная недостаточность, а также сахарный диабет, при котором избавиться от дефекта становится особенно сложно.

Кроме того, трещины на пятках часто сопровождают грибковые инфекции, которые проявляются в виде пузырьков между пальцами ног.

Иногда трещины появляются вместе с другими симптомами, такими как сухость во рту и изжога. Это может быть признаком обострения гастрита, что требует особого внимания к своему здоровью.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.



