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Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма

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Здоровье

Медики отмечают, что трещины на пятках могут быть не только косметической проблемой, но и сигналом о развитии серьезных заболеваний. Например, они могут указывать на варикоз, при котором сосуды блокируются из-за их непроходимости, что приводит к повреждению кожи.

Пятки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятки

Еще одной причиной появления трещин является почечная недостаточность, а также сахарный диабет, при котором избавиться от дефекта становится особенно сложно.

Кроме того, трещины на пятках часто сопровождают грибковые инфекции, которые проявляются в виде пузырьков между пальцами ног.

Иногда трещины появляются вместе с другими симптомами, такими как сухость во рту и изжога. Это может быть признаком обострения гастрита, что требует особого внимания к своему здоровью.

 

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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