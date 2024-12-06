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Опасный дуэт: чем грозит алкоголь с энергетиком

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Здоровье

Медики предупреждают: алкогольные напитки в сочетании с энергетиками представляют смертельную опасность для здоровья.

Боль в сердце
Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Эти коктейли оказывают мощную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, провоцируя развитие тахикардии, аритмии и значительно повышая риск инфаркта и гипертонического криза.

Особенно опасным становится регулярное и чрезмерное употребление таких напитков, когда сердце оказывается не в состоянии выдержать такую нагрузку, что может привести к трагическим последствиям. Важно помнить, что эти смеси не только подрывают работу сердечной мышцы, но и ставят под угрозу жизнь.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — это тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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