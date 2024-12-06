Почему мне всё время холодно? Доктор Ольга Малиновская назвала причины

Женщины из-за особенностей обмена веществ обычно хуже переносят холод, чем мужчины. Однако в некоторых случаях ощущение холода сигнализирует о неполадках в организме, отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская.
"Если ощущение холода не покидает даже в самый жаркий день, тут стоит насторожиться. Это может говорить о гормональных нарушениях, дефиците железа и проблемах с сердцем", — отмечает эксперт.
Человек постоянно ощущает холод при анемии, которая связана с недостатком железа. При анемии также возможны сонливость, быстрая утомляемость.
Другая распространенная причина — атеросклероз. При нарушениях кровотока могут все время мерзнуть конечности. Сбои в работе щитовидной железы также могут приводить к тому, что человек постоянно мерзнет.
Также эксперт добавляет, что человек может постоянно мерзнуть из-за излишней худобы или при постоянном стрессе.
Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.