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Почему мне всё время холодно? Доктор Ольга Малиновская назвала причины

1:05
Здоровье

Женщины из-за особенностей обмена веществ обычно хуже переносят холод, чем мужчины. Однако в некоторых случаях ощущение холода сигнализирует о неполадках в организме, отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская.

Красивая женщина зимой
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина зимой

"Если ощущение холода не покидает даже в самый жаркий день, тут стоит насторожиться. Это может говорить о гормональных нарушениях, дефиците железа и проблемах с сердцем", — отмечает эксперт.

Человек постоянно ощущает холод при анемии, которая связана с недостатком железа. При анемии также возможны сонливость, быстрая утомляемость.

Другая распространенная причина — атеросклероз. При нарушениях кровотока могут все время мерзнуть конечности. Сбои в работе щитовидной железы также могут приводить к тому, что человек постоянно мерзнет.

Также эксперт добавляет, что человек может постоянно мерзнуть из-за излишней худобы или при постоянном стрессе.

Уточнения

Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).
 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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