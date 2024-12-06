Почему мне всё время холодно? Доктор Ольга Малиновская назвала причины

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщины из-за особенностей обмена веществ обычно хуже переносят холод, чем мужчины. Однако в некоторых случаях ощущение холода сигнализирует о неполадках в организме, отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина зимой

"Если ощущение холода не покидает даже в самый жаркий день, тут стоит насторожиться. Это может говорить о гормональных нарушениях, дефиците железа и проблемах с сердцем", — отмечает эксперт.

Человек постоянно ощущает холод при анемии, которая связана с недостатком железа. При анемии также возможны сонливость, быстрая утомляемость.

Другая распространенная причина — атеросклероз. При нарушениях кровотока могут все время мерзнуть конечности. Сбои в работе щитовидной железы также могут приводить к тому, что человек постоянно мерзнет.

Также эксперт добавляет, что человек может постоянно мерзнуть из-за излишней худобы или при постоянном стрессе.

Уточнения

Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).



