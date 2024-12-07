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Стало известно, какой продукт запрещён тем, у кого есть гипертония или болезни почек

1:34
Здоровье

Орехи с солью следует исключить или значительно ограничить в своём рационе людям с гипертонией, проблемами с почками и суставами, а также склонностью к отёкам. Об этом сообщила нутрициолог и педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина.

орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
орехи

По её словам, оптимальное количество орехов для здорового человека составляет примерно 20–30 граммов в день. Можно ориентироваться на небольшую горсть, которую можно удержать в ладони. Чрезмерное употребление солёных орехов может усугубить проблемы с сердцем, почками, суставами, вызвать отёки и проблемы с пищеварением. Поэтому людям с заболеваниями ЖКТ следует ограничиться суточной нормой, пишет Газета.Ru.

Специалист также отметила, что в некоторых случаях орехи могут содержать токсичное вещество афлатоксин, которое негативно влияет на человеческий организм.

Манохина добавила, что при определённых условиях бактерии, находящиеся на поверхности орехов, могут выделять вредные вещества, включая микотоксины. Однако афлатоксин разрушается при термической обработке. Поэтому после покупки орехов рекомендуется промыть их от грязи и подвергнуть тепловой обработке. Это снизит риск пищевого отравления, так как неправильное хранение может привести к размножению патогенной микрофлоры в орехах.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Хрони́ческая боле́знь по́чек (англ. chronic kidney disease, сокр. ХБП) — повреждение почек либо снижение их функции в течение 3 месяцев и более. 

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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