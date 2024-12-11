Скрытая угроза фастфуда: еда, которая крадёт вашу молодость

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ультраобработанные продукты питания ускоряют старение организма. К такому выводу пришли ученые из Неврологического института Средиземноморья. Результаты их работы были опубликованы в авторитетном издании The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Фото: pxhere жирные продукты

В исследовании приняли участие 22,5 тысячи жителей Италии. Для оценки их рациона использовали детализированный опросник из 188 пунктов. Анализ показал, что регулярное употребление ультраобработанных продуктов (УОП) связано с ускорением биологического старения. У людей, которые часто ели фастфуд, сладости, чипсы и другие подобные продукты, биологический возраст оказался в среднем на 4 месяца выше хронологического.

Напротив, у тех, кто избегал УОП, биологический возраст был в среднем на два месяца моложе хронологического. Ультраобработанные продукты — это еда, которая создается с использованием рафинированных ингредиентов, искусственных добавок и химических соединений, таких как эмульгаторы и ароматизаторы. К ним относятся фастфуд, кондитерские изделия, замороженная пицца, сладкие напитки и чипсы.

Почему эти продукты вредны

Ученые предполагают, что дело в высоком содержании акриламида — нейротоксичного вещества, которое образуется при обработке пищи при высоких температурах. Акриламид провоцирует воспаления, способные вызвать серьезные заболевания. Кроме того, УОП часто упаковываются в пластик, частицы которого могут попадать в организм и оказывать негативное влияние на здоровье.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

