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Чем питаться при похмелье: продукты, которые вернут к жизни

1:22
Здоровье

Праздники часто сопровождаются обильным застольем, и на утро многим приходится сталкиваться с неприятными последствиями — похмельным синдромом. В таких ситуациях особенно важно правильное питание, чтобы быстрее восстановиться и облегчить состояние.

Мохито
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мохито

На завтрак смело выбирайте блюда, которые поддержат организм. Отличным выбором станут яйца, бананы, авокадо, овсяная каша или цельнозерновой тост с медом. Перекусить в течение дня можно орехами, дыней или апельсинами. На обед идеально подойдут куриный бульон и белковые блюда, например, нежное мясо. А на ужин обратите внимание на лосося, дополненного свежей зеленью.

Не стоит забывать и о напитках. Вода — главный помощник в борьбе с обезвоживанием, поэтому пейте её как можно больше, в том числе и между порциями алкоголя. Если хотите быстрее восстановить водный баланс, попробуйте кокосовую воду, которая богата электролитами, такими как калий и натрий.

Зеленый чай станет хорошим дополнением. Он помогает снизить уровень алкоголя в крови, поддерживает работу печени и уменьшает головную боль. Заварите себе чашку, и самочувствие заметно улучшится.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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