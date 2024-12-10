Чем питаться при похмелье: продукты, которые вернут к жизни

Праздники часто сопровождаются обильным застольем, и на утро многим приходится сталкиваться с неприятными последствиями — похмельным синдромом. В таких ситуациях особенно важно правильное питание, чтобы быстрее восстановиться и облегчить состояние.
На завтрак смело выбирайте блюда, которые поддержат организм. Отличным выбором станут яйца, бананы, авокадо, овсяная каша или цельнозерновой тост с медом. Перекусить в течение дня можно орехами, дыней или апельсинами. На обед идеально подойдут куриный бульон и белковые блюда, например, нежное мясо. А на ужин обратите внимание на лосося, дополненного свежей зеленью.
Не стоит забывать и о напитках. Вода — главный помощник в борьбе с обезвоживанием, поэтому пейте её как можно больше, в том числе и между порциями алкоголя. Если хотите быстрее восстановить водный баланс, попробуйте кокосовую воду, которая богата электролитами, такими как калий и натрий.
Зеленый чай станет хорошим дополнением. Он помогает снизить уровень алкоголя в крови, поддерживает работу печени и уменьшает головную боль. Заварите себе чашку, и самочувствие заметно улучшится.
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.