Чем питаться при похмелье: продукты, которые вернут к жизни

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздники часто сопровождаются обильным застольем, и на утро многим приходится сталкиваться с неприятными последствиями — похмельным синдромом. В таких ситуациях особенно важно правильное питание, чтобы быстрее восстановиться и облегчить состояние.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мохито

На завтрак смело выбирайте блюда, которые поддержат организм. Отличным выбором станут яйца, бананы, авокадо, овсяная каша или цельнозерновой тост с медом. Перекусить в течение дня можно орехами, дыней или апельсинами. На обед идеально подойдут куриный бульон и белковые блюда, например, нежное мясо. А на ужин обратите внимание на лосося, дополненного свежей зеленью.

Не стоит забывать и о напитках. Вода — главный помощник в борьбе с обезвоживанием, поэтому пейте её как можно больше, в том числе и между порциями алкоголя. Если хотите быстрее восстановить водный баланс, попробуйте кокосовую воду, которая богата электролитами, такими как калий и натрий.

Зеленый чай станет хорошим дополнением. Он помогает снизить уровень алкоголя в крови, поддерживает работу печени и уменьшает головную боль. Заварите себе чашку, и самочувствие заметно улучшится.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.



