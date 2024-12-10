Готовы к зиме? Как поддерживать организм в любой сезон

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие ошибочно полагают, что лето и начало осени — время, когда можно запастись витаминами впрок, чтобы пережить холода без болезней. Но это распространённое заблуждение. Витамины не способны откладываться в организме "про запас" — они усваиваются только при регулярном поступлении. Поэтому важно обеспечивать организм полезными веществами круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Облепиха

Как укрепить иммунитет

Укреплять иммунитет нужно как летом, так и зимой, хотя в холодное время это становится сложнее. Но правильный подход и систематические усилия помогут в этом без лишних трудностей.

Прежде всего, важно помнить, что борьба с вирусами и бактериями требует комплексного подхода. Одного правильного питания недостаточно.

Полезные привычки, которые стоит развивать:

Соблюдайте режим питания.

Поддерживайте физическую активность.

Следите за режимом дня.

Растения и пряности — ваши союзники

Не стоит забывать и о натуральных источниках витаминов и микроэлементов. Например, приготовление морсов из клюквы, красной и черноплодной рябины, смородины, малины и облепихи — отличный способ получить заряд полезных веществ зимой. Эти ягоды богаты не только витаминами, но и антиоксидантами, которые помогут организму противостоять инфекциям.

Обратите внимание на пряности. Корицу, гвоздику и анис можно добавлять в горячие напитки или выпечку. Они не только улучшают вкус блюд, но и поддерживают иммунитет.

Также зимой не забывайте о меде, сухофруктах и орехах. Эти продукты являются натуральным источником энергии и питательных веществ.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.



